Jedenáct let, devět měsíců a osmnáct dní. Po tak dlouhé době nastoupil fotbalista Ondřej Čelůstka na zlínské Letné. Zatímco 10. května 2009 pomohl ševcům vítězným gólem na 2:1 skolit Spartu, v sobotu se do rodného města vrátil coby soupeř a na sobě měl právě rudý dres.

Obránce Ondřej Čelůstka nastoupil na zlínské Letné po téměř jedenácti letech. | Foto: Foto: Jan Zahnaš

„Na zápas jsem se moc těšil. Jeden z fanoušků, kamarád Honza Zahnaš, mi to dokonce spočítal přesně na dny, jak dlouho to je, co jsem tu hrál naposledy. Shodou okolností to bylo taky proti Spartě. O to zajímavější ten návrat byl,“ usmíval se do kamery klubové televize odchovance Fastavu.