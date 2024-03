Byl si jistý, že rukou nehrál, ale úplně v klidu obránce Zlína Tomáš Čelůstka rozhodně nebyl. Čekání na zásadní verdikt sudího Pechance se nepříjemně protahovalo, České Budějovice chtěly ve 34. minutě penaltu, podle ševců se pravidla neporušila. A měli pravdu.

Fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo České Budějovice - FC Zlín. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Hlavní sudí uznal svoji chybu, pokutový kop vzápětí odvolal.

„Ono je to těžké, balon může skončit na ruce kdykoliv. Mně ale zanechal na dresu flek. Rozhodčí mi to hned nevěřil. Říkal, že klidně mohl být z jiného momentu, ale já jsem věděl, že mi to šlo od břicha někam nahoru. Možná se to otřelo o chlupy, ale ruku jsem necítil,“ tvrdí Čelůstka.

„Jsem rád, že podle videa uznal svoji chybu a že viděl, že mě balon trefil do břicha,“ přidává.

Zlíňané si po odvolané penaltě oddechli, ve zbytku utkání se rvali o důležité body. Porážce unikli až v nastaveném čase, kdy Janetzký srovnal na konečných 2:2.

„Pro nás je to dobrý bod. Jsem rád, že jsme udrželi Budějovice pod námi. Psychická výhoda je teď na naší straně. Jenom to musíme potvrdit doma s Bohemians,“ ví dobře Čelůstka.

Záchranářský duel na Střeleckém ostrově měl divoký začátek, v 7. minutě to bylo po gólech Suchana a Černína 1:1.

I dál se útočilo, prohrát nechtěl žádný z namočených mančaftů.

„Vím, že to pro oba týmy byl velmi důležitý zápas. Na hřišti byla cítit nervozita. Byl jsem překvapený, že padly čtyři branky. Spíše jsem čekal, že se bude hrát z více zajištěné defenzivy,“ přiznává.

Po změně stran ale ubylo šancí i vzruchu, více se faulovalo, bojovalo.

Ševci urvali v Českých Budějovic cenný bod. V nastavení srovnal Janetzký

Dynamo přiblížil výhře parádní ranou z trestného kopu Suchan. Ani jeho dvě trefy ale Jihočechům nakonec nestačily. Ševci se totiž stejně jako v úvodu střetnutí zvedli a na konci podruhé udeřili.

„V prvním poločase jsme měli více ze hry, spoustu příležitostí. Bohužel všechny naše akce končily před soupeřovou šestnáctkou. Škoda, že jsme nevyužili nějaký brejk,“ posteskl si krajní bek Zlína.

Vyrovnání ale věřil do poslední chvíle. „Z kluků jsem cítil obrovskou euforii, nadšení,“ dodal Čelůstka.

Jásat na Letné ale úplně nemohou. Záchranářská mise se teprve rozjíždí.