ROZHOVOR/ Odmítl návrat do Pardubic i nabídku Teplic, po dlouhých dvanácti letech zase bude hrát za rodný Zlín. Obránci Tomáši Čelůstkovi se splnilo velké přání, konečně navlékne dres ševců ve FORTUNA:LIZE, na Letné bude nastupovat před rodinou a kamarády.

Fotbalisty Zlína posílil odchovanec Tomáš Čelůstka. | Foto: FC Zlín

„Co může být pro odchovance víc než hrát před vlastním publikem a ještě na stadionu, který byl pro mě coby mládežníka modlou?“ ptá se navrátilec z Kypru.

„Konečně se mi splní sen zahrát si za zlínské áčko před známými lidmi. To je nejvíc, co může být,“ ví dobře.

Brzy dvaatřicetiletý krajní bek by si v mateřském klubu rád zahrál společně se starším bratrem Ondřejem. Někdejší opora reprezentace se ale stále domů nežene a zřejmě zamíří opačným směrem ven z republiky.

Po dlouhých dvanácti letech jste zpátky ve Zlíně. Popište vaše pocity?

Pocity jsou samozřejmě jenom příjemné. Nečekal jsem takový příval zpráv, které mám na telefonu. Ještě jsem na to ani pořádně nekoukal, protože je toho spousty. Nesmírně se těším na lidi, na fanoušky. Je to přece jenom dvanáct let, nějaká doba, co jsem ve Zlíně hrával. Tento okamžik pro mě hodně znamená. Budu se snažit být platným hráčem, chci Zlínu pomoct. Pevně věřím, že budeme hrát v klidném středu tabulky a že všechno pošlape, jak má.

Proč návrat vyšel až teď?

V takovém větším kontaktu jsem byl s klubem před rokem, kdy jsem řešil i zahraniční angažmá. Tehdy jsem se rozhodl jít ven. Za kyperskou zkušenost jsem opravdu rád. Nějaké další kontakty přišly teď po roce. Dal jsem si nějaký čas, kdyby náhodou přišlo další zahraniční angažmá, ale nebylo nic, co by mi dávalo nějaký větší smysl, takže jsem řešil jenom nabídky z Česka. Měl jsem jasno v tom, že se chci vrátit domů. Jsem rád, že mi Zlín dal šanci. Poděkovat ale musím i Pardubicím a Teplicím, které o mě rovněž stály, ale já měl už jasno a chtěl se vrátit domů.

S kým jste návrat do Zlína nejvíce řešil?

Se svojí ženou, protože společně řešíme veškeré fotbalové i mimofotbalové věci. Ona mi vždycky říká, že je čistě na mě, jak se rozhodnu, ale já vím, že už v tom nejsem sám. V tomhle jsme ale měli oba jasno. Návrat domů nás lákal oba.

Kde budete bydlet?

Usadíme se ve Zlíně. Moc se na to těšíme. Kolem nás nyní budou i babičky a dědečkové, z čehož budou mít radost hlavně naše děti. (úsměv)

Přepadla vás už nostalgie? Vzpomínáte na dobu, kdy jste s kamarády válel na Vršavě a snil o lize?

Tyhle roky se mi vybavily hned, co už bylo jasné, že se vracím domů. Vzpomněl jsem si na žákovská i dorostenecká léta i působení v béčku. Těším se, až zase potkám všechny trenéry, co mě v minulosti vedli i na spoustu přátel ze Zlína, které jsem už dlouho neviděl. Nyní bude příležitost se se všemi potkat a pozdravit je.

Upřímně, čekal jste, že se do Zlína po všech těch peripetiích jednou vrátíte?

Je pravda, že jsem měl období, kdy to se mnou a mou kariérou nevypadalo zrovna růžově. V jednu chvíli jsem ztrácel naději se do Zlína vůbec vrátit. Ale je pravda, že od chvíle, co jsem odešel, jsem to měl v hlavě, že se jednou chci vrátit domů a zahrát si za zlínské áčko a nejlépe s mým bráchou. Nikdy jsem v to nepřestal věřit. Byl to jeden z mých snů a jsem rád, že se mi nyní splnil.

A co brácha? Objevíte se spolu někdy ve zlínském dresu? Lákal jste ho do Zlína?

S bráchou to řešíme hodně. Já pevně věřím tomu, že se to může stát skutečností. Uvidíme … Zatím jsem na špičkách, ale budu věřit, že si spolu za Zlín ještě zahrajeme.

Dá se říct, že přicházíte do známého prostředí?

Je pravda, že kabina se za ty roky hodně změnila, ale jsou tady stále kluci, se kterými se znám a hodně se na ně těším. Jsou tady i kluci, se kterými jsem hrál v jiném klubu. Ať jde o Dominika Simerského nebo Kubu Janetzkého, se kterým jsem byl v Opavě. Znám i spoustu mladých hráčů. Celkově kabinu hodně poznávám, za což jsem jedině rád.

Ve Velkých Karlovicích bude čas na seznámení, ne?

Je to tak. Velké Karlovice jsou nádherné. Je tady krásná příroda, perfektní prostředí, skvělo zázemí pro trénink. Pro mě je symbolické, že první trénink s týmem absolvuji právě v Karlovicích, které mám hodně rád.

Minulou sezonu jste strávil na Kypru. Jaké to tam bylo? V čem je největší rozdíl oproti české lize?

Samozřejmě je v tom rozdíl. Kyperská liga není až tak fyzicky náročná, o to víc je fotbalová. Nastupují tam typologicky jiní hráči. Za kyperskou zkušenost jsem strašně rád, ale tím, že jsem zpátky ve Zlíně, jsem úplně nejšťastnější.

Co očekáváte od nového ligového ročníku?

Chci co nejvíc pomoct Zlínu. Já bych si moc přál, abychom hráli v klidném středu tabulky, abychom se vyhnuli bojům o záchranu. Stejný cíl má celé mužstvo. Budeme chtít hrát co nejvýš.

Zlín vede trenér Vrba. Překvapilo vás, že klub v zimě angažoval tak známého trenéra?

Byl jsem velice překvapený, že trenér Vrba v zimě přišel do Zlína. Jsem tomu rád. Je to velké trenérské jméno. S trenérem jsme si před mým příchodem volali. Říkal jsem mu, že bych se rád vrátil domů, on mě zase chtěl ve Zlíně. Pocity jsou příjemné. Věřím, že spolupráce bude jenom vzkvétat.