V Pardubicích strávil čtyři a půl roku, v nové CFIG Areně se však představí vůbec poprvé. Než se stadion s kapacitou 4600 diváků dostavěl a otevřel, byl obránce Tomáš Čelůstka pryč. Odletěl na Kypr, užíval si zahraniční angažmá. Nyní je zkušený levý obránce zpátky ve FORTUNA:LIZE, na východ Čech se v sobotu vrátí coby hráč Zlína.

Fotbalista Zlína Tomáš Čelůstka. Foto: FC Zlín | Foto: Deník/Libor Kopl

Ševcům chce v záchranářském souboji pomoct k výhře.

„Pro oba týmy, které se v tabulce nacházejí u sebe, je to důležitý zápas. My se ale na to koukáme jinak. Máme čisté hlavy, jdeme do toho s dobrou náladou. Věřím, že si odsud nějaké body odvezeme," přeje si nejen Čelůstka.

Dvaatřicetiletý zlínský odchovanec přišel do tehdy druholigových Pardubic v zimě 2018 z Opavy. S týmem slavil velké úspěchy. Východočechům pomohl k triumfu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, k historickému postupu do nejvyšší soutěže.

„Těším se. Pořád tam mám spoustu známých. Ať jsou to hráči, lidé ve vedení nebo v realizačním týmu. Čtyři a půl roku je ve fotbale dlouhá doba. Jsem zvědavý na nový stadion, který jsem ještě neviděl," přiznává.

Čelůstka i po loňském odchodu na Kypr zůstal v kontaktu s bývalými spoluhráči, na klub jenom tak nezanevřel. „Občas si napíšu i s těmi, co už tam nejsou. Měli jsme tam opravdu dobrou kabinu," líčí.

Zatímco Pardubice s Čelůstkou v sestavě hrály své domácí zápasy v Praze na Bohemians, Letní stadion se postupně měnil v CFIG Arénu. Rekonstrukce trvala 21 měsíců, dokončena byla na počátku roku 2023.

Teď si útulný stánek konečně prohlédne i bývalý hráč. „Je dobře, že v dalším krajském městě vyrostl takový stadion. Pardubice si jej za ty roky práce zasloužily," říká.

Ševci však nejedou na východ Čech na exkurzi, ale prát se o cenné body.

Na jaře v květnu se jim to povedlo. I kvůli chybě rumunského brankáře Nity po obratu zvítězili 2:1 a odrazili se k záchraně.

O víkendu chtějí slavit znovu. „Nevím, jestli se k tomu zápasu budeme s kluky v kabině vracet. Možná k tomu něco padne. Já jsem utkání sledoval na Kypru, pamatuji si jej velmi dobře. Vůbec bych se nezlobil, kdyby to i tentokrát dopadlo stejně a bodovali bychom naplno," přeje si.

Zlíňané se chtějí opět odrazit od perfektní defenzivy, zase budou spoléhat na gólmana Dostála.

„Znovu bude rozhodovat jedna či dvě branky. Bude to však o naší poctivosti, co do zápasu dáme. Pokud tam stejně jako na Baníku nebo v Olomouci bude srdce, věřím, že tam uspěje," nepochybuje.

Přepnout z poháru na ligu ale nebude vůbec jednoduché. Kór když ševci mají v novách těžký duel a Pardubice uprostřed týdny odpočívaly. Čelůstka v nabitém programu ale nevidí problém.

„Za nás je lepší hrát než trénovat," říká. „Hlavně když se vyhraje, tak se daleko lépe regeneruje a více se těšíme na další zápasy. Takových anglických týdnů by mohlo být i víc, což mi potvrdí drtivá většina kluků z kabiny," přidává s úsměvem.

Dvaatřicetiletý obránce osmifinále MOL Cupu vynechal. Od trenéra Červenky dostal volno, střetnutí sledoval doma v televizi a na dálku fandil, hodně utkání prožíval.

„I za kluky jsem měl obrovskou radost. Byla to fakt dlouhá série bez vítězství, které nám může strašně pomoct. Jsem tomu moc rád," pronesl.

Ševci pod vedením nového kouče Červenky podruhé za sebou neinkasovali a pomalu se zvedají.

„Vždycky, když přijde nový trenér, přinese nový impulz. I u nás se změnila hodně věcí, hlavně taktika. Jde vidět určitá změna v našem systému," uvedl.

Čelůstka patří do kategorie hráčů, kteří se s nástupcem kouče Vrby v minulosti již setkali. „Nehráli jsme spolu, ale známe se velmi dobře. Když jsem skončil v Opavě a hledal si angažmá, tak jsem si s ním domlouval trénování v Kroměříži," přiznává.

Nyní na Letnou dorazil stejný kouč Červenka jakého znal z dřívějška. „Je pořád stejný. Drží se svých věcí, zásad, taktiky, fotbalu. Jsem rád, že je nyní ve Zlíně," dodává závěrem.