Coby hráč Opavy či Pardubic zažil v Hradci Králové ještě omšelý Všesportovní stadion, kde se mu nikdy nehrálo nijak zvlášť dobře. Do nové malšovické arény se ale zlínský fotbalista Tomáš Čelůstka se spoluhráči těší.

Obránce Zlína Tomáš Čelůstka. | Foto: FC Zlín

I když ševce čeká na východě Čech plný dům a bouřlivé prostředí, skvělá atmosféra by mohla vyburcovat i hosty z Moravy, kteří v nové sezoně FORTUNA:LIGY stále čekají na první výhru.

„Výkony nejsou vůbec špatné, ale pokud nemáme body, tak je to málo,“ říká dvaatřicetiletý krajní bek předposledního týmu FORTUNA:LIGY.

I když minulý víkend nula na kontě Zlína zmizela, remíza ševce nemohla v žádném případě uspokojit. Na Letné i po několika dnech cítí, že s Libercem byli blízko prvnímu triumfu, doma měli zvítězit.

„Za mě také pořád převládá zklamání, protože jsme měli na výhru,“ ví dobře. „Vytvořili jsme si víc šancí než soupeř, akorát jsme je nedokázali přetavit ve vítězný gól. Když už jsme ho dali, tak padl z ofsajdu,“ štve poctivého zadáka.

Zlíňané už ale na minulý duel nemyslí, dívají se dopředu. V neděli se představí v Hradci Králové, kde se pokusí urvat první výhru.

Proti votrokům to však budou mít rovněž složité. Ševci soupeře po jeho návratu do ligy ještě neporazili, navíc venku body až tolik nesbírají.

„Toto vůbec neřešíme,“ tvrdí Čelůstka. „Oba týmy v minulých sezonách hrály v jiném složení, každé utkání je jiné. Nás teď čeká další důležitý zápas, který budeme chtít zvládnout. Pro nás by bylo skvělé, kdybychom tam uspěli a vítězstvím se nakopli,“ přidává odhodlaně.

Podle zlínského odchovance je Hradec hodně nevyzpytatelný tým. „Nyní hraje daleko lépe doma, kde se těší z nového stadionu, než venku. Na soupeřových hřištích už nepředvádí takový fotbal, jako před vlastním publikem,“ všímá si.

„I kvůli tomu, že má Hradec nový stadion, nás čeká velmi těžké utkání. Věřím, že když navážeme na výkony z předcházejících zápasů a budeme bodovat,“ přeje si.

Východočeši v létě vyměnili trenéra. Veleúspěšného Miroslava Koubka, jenž se po několika letech vrátil do Plzně, nahradil Jozef Weber. „Oba jsou to rozdílní trenéři, vyznávají trochu jinou filozofii. Změna herního stylu je tam viditelná,“ všímá si.

Východočeši nemají v kádru žádné velké hvězdy, sází spíše na kolektivní pojetí, organizovanou hru, poctivou práci. Opřít se mohou i o fanoušky, kteří se po mnohaletém čekání dočkali nového stadionu a zase žijí fotbalem.

„Víme, že v Malšovicích je nyní krásná aréna. Určitě tam bude výborná, pro nás ale nepříjemná atmosféra. Fanoušci poženou domácí, ale i tak se na utkání těšíme,“ uvedl.

Čelůstka vnímá rozdíly mezi jednotlivými stadiony. „Třeba na stadionu s atletickou dráhou není atmosféra taková, jako když fanoušci sedí přímo u hrací plochy v nové aréně,“ říká.

„Já si z angažmá v Pardubic pamatuji na stará Lízátka a tehdy to prostředí nebylo až tak fotbalové, ale teď, co jsem viděl videa a obrázky z Malšovic, vypadá stadion moc hezky,“ pronesl.

Ševci tak mohou soupeři luxusní prostředí a komfortní podmínky jenom závidět. Zda se v budoucnu dočkají podobného stadionu, nyní v Baťově městě nikdo neví. „Já bych si to moc přál, ale to není otázka pro mě,“ říká.

Na rekonstrukci ve Zlíně čeká i kino či zimní stadion. Město ovšem nyní žije Barum Czech Rally. „Já mám auta rád, Barumku jsem hlavně jako mladší kluk sledoval, ale teď už to jde trošku mimo mě,“ přiznává.

„Mám děti, jiné povinnosti. Už je méně času dostat se na tenhle závod. V posledních letech jsem Barumku moc nesledoval, ani letos se na nedostanu,“ přidává.

Ševci se nyní soustředí na ligu. Na konci srpna ale vstoupí do celostátního poháru. Ve 2. kole MOL Cupu se představí na hřišti divizního Lanžhota.

„První pohárová kola jsou vždycky hodně nepříjemná, když hrajete s týmem ze třetí ligy nebo z divize. Znám to i z Pardubic, se kterým jsme asi dvakrát nebo třikrát nepřešli přes soupeře z nižší soutěže. Pro tyto týmy je to vždycky svátek, obzvlášť, když hrají doma. Chtějí se na silného soupeře vytáhnout, mají pokaždé velkou motivaci. My ale budeme chtít v Lanžhotě samozřejmě vyhrát a postoupit,“ dodává.