Také pro zkušeného dvaatřicetiletého krajního obránce jsou Vánoce nejoblíbenější období v roce. „Jsou to nejkrásnější svátky,“ souhlasí. „Mám možnost vidět širokou rodinu, kterou běžně v roce nepotkávám. I když teď po návratu do Zlína je to daleko lepší, stejně se na návštěvách vždycky sejdeme u jednoho stolu a užíváme si pohodu,“ líčí.