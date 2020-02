I když se fotbalisté Fastavu proti Českým Budějovicím ve druhém poločase zvedli a rozjetého protivníka z jihu Čech pořádně zmáčkli, druhou jarní porážku ani přes zlepšený výkon neodvrátili a v tabulce dál zůstávají třináctí, dva body před Karvinou. Pohled na tabulku není pro ševce po další ztrátě nijak příjemný.

Jak moc velké starosti vám domácí porážka přidělala?

Samozřejmě je to komplikace. Domácím zápasem jsme si mohli pomoct, ale nezvládli jsme ho. Podle výsledku v Karviné to vypadá, že to bude boj až do konce. Nezbývá nám, než se zvednout a odpíchnout se už třeba od zápasu na Spartě.

Je pro vás baráž velkým strašákem?

Není to pro nikoho příjemné. Každý se tomu chce vyhnout. My stejně jako ostatní uděláme maximum proto, abychom baráž nehráli. Bohužel jsme první domácí zápas ztratili.

Souhlasíte s názorem, že na dvě vstřelené branky byste doma měli vyhrávat?

Je to tak. Je to těžké, když doma dostaneme tři góly. Problém byl hlavně v prvním poločase, kdy jsme si vůbec nevěřili. Ani my sami jsme se na hřišti vůbec nepoznávali. Přestávka pro nás byla vysvobozením. Druhá půlka už ale byla úplně o něčem jiném.

Čím si mizerný poločas vysvětlujete?

Těžko říct. Možná nás srazila dolů první šance. Šli jsme tři na jednoho obránce. Takováto akce se prostě musí vyřešit gólem. Takové momenty v lize rozhodují. Soupeř se naopak z první střely na naši branku dostane do vedení. A v ten moment nám vzal vítr z plachet. Po penaltě to bylo ještě horší.

Co říkáte zákrok, který předcházel pokutovému kopu?

Souboj jsem neviděl moc dobře, ale podle reakcí některých kluků to byla jasná penalta, kterou potvrdilo i video.

Byla o poločase velká bouřka v kabině?

To ani ne. Všichni jsme cítili, že náš výkon měl k ideálu daleko. Celý tým kazil, ať už to byli obránci, záložníci nebo útočníci. Takové ztráty bychom příště neměli mít. Ani bojovností jsme ale výhře nešli naproti. Druhý poločas byl z tohoto pohledu úplně jiný.

Co říkáte na výkon Českých Budějovic? Byla na hře Dynama znát pohoda z povedeného podzimu i výborného vstupu do jarní části?

Dali nám tři góly, tak asi jo, ale tím, jak jsme odehráli první poločas, jsme měli spíš problémy sami ze sebou. Ve druhém poločase jsme ale ukázali, co v nás je. Nechyběla nám chuť ani kvalita. Na těžkém terénu jsme soupeře, který se jenom bránil, přehrávali. Bohužel pro nás hosté dali tři góly a my jenom dva. I toto nám ukázalo, proč mají tolik bodů a my jsme na tom tak špatně.