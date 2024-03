Když jde na hrot, je nejnebezpečnějším hráčem Zlína. Také čísla má na stopera skvělá. Urostlý dvoumetrový chasník Jakub Černín si v letošním ročníku FORTUNA:LIGY připsal už dva góly a dvě asistence. V sobotním zápase 25. kola našel přesným centrem hlavu Fantiše a velkou měrou se proti Bohemians Praha 1905 podílel na remíze 2:2.

Fotbalista Zlína Jakub Černín při zápase s Bohemians Praha 1905. | Foto: FC Zlín

„Před zápasem bych s tímto výsledkem nebyl spokojený, vzhledem k vývoji střetnutí, když jsme prohrávali 0:2, musíme být ale za bod rádi,“ ví dobře.

V hektickém závěru chtěly strhnout vítězství na svou stranu oba celky, ale nerozhodné skóre už vydrželo.

„Bohemka dlouho nevyhrála, také my nutně potřebujeme body. Bylo to vabank,“ souhlasí.

Černín mohl v 78. minutě výsledek otočit, z hranice šestnáctky ale pálil těsně vedle.

„Modlil jsem se, ať to zapadne za tyčku, ale trefil jsme to vnějším nártem, takže se to vytočilo ven,“ líčí smutně.

Pětadvacetiletý zadák začal duel po boku Cedidly uprostřed obrany.

Po změně stran se ale dostal znovu na hrot útoku, kde zaměstnával hostující zadáky a byl pořádně vidět.

„Stopeři Bohemky byli oproti mně malí, takže jsem souboje vyhrával a balony prodlužoval. Sedlo mi to,“ usmívá se.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Jarní zápasy ukazují, že mu to vpředu jde možná víc než v obraně.

Stane se z něj útočník? „Záleží na trenérovi,“ ví dobře. „Párkrát jsem tam hrál už v Líšni, to ale bylo ve druhé lize. Neříkám, že to není nic pro mě, ale záleží na tom, o jaký zápas by šlo. Pokud bychom potřebovali podržet balon, tak by mi to asi vyhovovalo, ale na nějaké záběhy za obranu by to asi moc nebylo,“ tuší.

Na Letné se bude v reprezentační přestávce přesun rodáka z Ladné na Břeclavsku mezi forvardy jistě řešit, protože zatímco v defenzivě má kouč Červenka na výběr, útočníci góly nestřílejí.

„Musíme nad tím popřemýšlet, ale uvažujeme nad tím,“ připustil po utkání s Bohemians 1905.

Kanonýra v mužstvu stále hledá.

Mladík Schánělec se zatím trefil jenom v poháru proti Liberci, Ikugar se blýskl gólem do sítě Slavie, ale jinak nijak nezáří a spíše se souží. „Kennethovi chybí kondice, rychlost, dynamika,“ všímá si Červenka.

K výkonu ofenzivních hráčů má zlínský trenér oprávněné výhrady.

„Síla není taková, jako bychom si představovali. Musíme na tom zapracovat. Vytvoříme si dostatek nebezpečných situací, gólů bychom měli dávat daleko víc,“ má jasno.

Třeba ševce nakopne přeměna Černína.

Nejen o víkendu ukázal, že mu to na hrotu jde.

Smolná ztráta. Juniorka Zlína podlehla Blansku, o bod přišla v nastavení

Blýskl se hlavně po hodině hry, kdy za nepříznivého stavu 0:2 nejprve vyhrál souboj s Ristovskim a následně stihl odcentrovat zdánlivě ztracený míč a Fantiš hlavou zblízka snížil.

„Dal jsem to do vápna a řekl si, děj se vůle Boží,“ přiznal s úsměvem.

Klokany inkasovaná branka pořádně naštvala. Kouči Pražanů Jaroslava Veselého vadil střet Černína s Ristovskim na polovině hřiště, podle něj šlo o jasný faul.

Černím s novým asistentem trenéra u národního týmu nesouhlasil, ale zásahu VAR se bál.

„Myslel jsem si, že se k tomu sudí vrátí a bude to faul. Za mě to nebyl nedovolený zákrok, naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si.

Zlínský habán se později nachomýtl také k dalšímu spornému momentu, když před vyrovnávací trefou Simerského v souboji popostrčil hostujícího obránce. „Kontakt ale nebyl tak intenzivní,“ míní.

Raritou je, že se krátce po svém příchodu na hřiště netrefil pouze Simerský, ale před ním i hostující Petrák. Uzdravený obránce či záložník se trefil hned při premiérovém startu v ligové sezoně. Na trávníku byl teprve minutu.

Simerskému dokonce stačilo ke gólu pouhých sedm sekund. „Na nic takového si nepamatuji,“ kroutil hlavou Černín.