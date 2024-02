Poprvé na jaře nastoupil v základní sestavě Zlína. Dvoumetrový chasník Jakub Černín nahradil ve středu obrany Josse Didibu, který duel v Plzni vynechal kvůli rodinným důvodům. Úkol ale nesplnil.

Stoper fotbalistů Zlína Jakub Černín při utkání v Plzni. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

I když reprezentantovi Chorému společně s parťáky nedovolil skórovat, na produktivního Šulce si nepřišel, a tak se ševci domů na Moravu vraceli s krutou porážkou 0:3.

Ofenzivní středopolař Viktorie s jedenácti góly poskočil do čela tabulky střelců, dal zapomenout na jmenovce Buchu, který v Doosan Areně řádil v minulých sezonách.

„Bylo těžké ho chytat,“ povzdechl si Černín.

„Věděli jsme a připravovali se na to, co nás čeká. Trenér nám říkal, že Šulcík hodně zabíhá za Chorase, který to buď prodlužuje nebo sklepává. Góly ale padaly po našich chybách, které byly zbytečné,“ přidává zklamaně.

„Já sám jsem u druhé branky nepokryl střílejícího Mosqueru, u třetí zase Chorého, Šulcík to jenom doklepával,“ poznamenal smutně.

Jenom Černín ale za porážku nemohl. Absence Kamerunce Didiby však byla citelná. „Didi v týdnu nebyl na tréninku, takže jsem předpokládal, že bych mohl nastoupit, ale přímo od trenéra jsem se to dozvěděl až dopoledne před zápasem,“ prozrazuje.

Ševci v Plzni i přes snaživý výkon neuspěli. Dvěma góly je srazil střelec Šulc

Bývalý zadák Líšně, Zbrojovky či Blanska se v základní sestavě objevil po zimní pauze vůbec poprvé, minule v derby proti Slovácku coby střídající hráč vypomáhal v útoku.

Na hrot to vysokého obránce táhlo i v sobotu.

„Jak jsme prohrávali 0:1, z lavičky přišel pokyn, že pokud bychom tento stav udrželi déle, za chvilku bych mohl jít nahoru. Po druhé inkasované brance už jsem ale zůstal vzadu,“ uvedl sklesle.

S ševci na západě Čech zacloumala hlavně úvodní výstavní trefa Mosquery. Kolumbijský křídelník mířil z trestného kopu přímo do šibenice. Hostům však vadil odpískaný faul Bužka na Kalvacha, podle nich o nedovolený zákrok nešlo.

„Těžko říct, ale za mě to faul nebyl,“ poznamenal Černín. „Bohužel rozhodčí to pískl a Mosquera to trefil hezky,“ přidal.

Zlíňané musí na druhou jarní ztrátu zapomenout, před sebou mají další anglický týden. Už ve středu je doma čeká čtvrtfinále MOL Cupu proti Liberci. „Pro nás je teď každý zápas důležitý, půjdeme si za vítězstvím,“ dodává.