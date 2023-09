Vydržel hodinu, pak musel ze hřiště dolů. Univerzál Jakub Černín toho měl dost. Dvoumetrový chasník hrál v lize za Zlín poprvé od začátku. V derby na Slovácku nastoupil na pozici defenzivního záložníka, po vystřídání jen smutně přihlížel, jak domácí záložník Marek Havlík zakroutil míč přesně k tyči a připraví snaživé a dobře bránící ševce alespoň o bod.

Fotbalisté Slovácka hráli se Zlínem | Video: Libor Kopl

„Bohužel k lepšímu výsledku nám chyběl gól,“ ví dobře univerzál.

I když Černínovo nasazení na pozici číslo šest místo zraněného Koláře některé příznivce překvapilo, úplný šok to nebyl.

Vysoký univerzál jako defenzivní štít již v minulosti nastupoval ve Zbrojovce. Právě v Brně jej předělali na stopera. V Uherském Hradišti si pozici ve středu hřiště připomněl, trenéra Vrbu ale nijak zvlášť nezklamal. „Dostal prostor, šanci a odvedl maximum,“ uvedl Vrba.

Svěřence nestřídal kvůli výkonu, ale pro to, že si o něj řekl. „Dostával křeče, už dál nemohl,“ vysvětloval kouč Zlína. „Přece jenom to byl jiný zápas než ve druhé lize. Měl to trošku náročnější než v Líšni. Tempo bylo výrazně vyšší. Navíc nehrál stopera, ale vydal se, pracoval,“ ocenil zkušený kouč.

Černín má navíc za sebou menší pauzu způsobenou zdravotními problémy, takže do formy i zápasové kondice se teprve dostává.

„Nejsem ještě na tom tak, abych vydržel celý zápas,“ přiznává. „Utkání pro mě bylo hodně náročné. Bylo to moje první derby, které jsem si osahal. Atmosféra ale byla výborná,“ přidává.

Odměna za poctivý výkon chybí. Ševci v derby se Slováckem těsně prohráli

Že třaskavými souboji ševců se Slováckem region žije, zjistil rodák z Ladné na Břeclavsku v týdnu, kabina ničím jiným nežila.

„Omílalo se to furt dokola,“ přiznává s úsměvem.

„Nikdo nechtěl se Slováckem prohrát. Kluci říkali, že je to něco jako mezi Spartou a Slavií,“ přidal.

Zlíňané nakonec fušku na půdě krajského rivala nezvládli, po prohře 0:1 klesli v tabulce FORTUNA:LIGY na poslední místo.

„Slovácko bylo silnější na míči. My jsme se převážně bránili. Sice jsme tam měli i nějaké náznaky šancí, dvakrát jsme šli sami na bránu, bohužel jsme nic neproměnili,“ štve Černína.