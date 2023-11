Tak slušně v epet Areně snad ještě nehráli. Fotbalisté Zlína inkasovali v nedělním zápase proti Spartě jedinou žlutou kartu, ve druhém poločase dokonce ani jednou nefaulovali, body ale stejně zůstali v hlavním městě.

Sparta - Zlín. Choreo ke 130. výročí | Video: Luboš Kurzweil

Favorizovaní Pražané, kteří si v utkání 16. kola FORTUNA:LIGY připomínali významné výročí 130. let od založení klubu, přemohli ševce 2:0 a vrátili se do čela tabulky. Moravané jsou předposlední.

Trenér Bronislav Červenka tak kousal první porážku po příchodu do Zlína. „Pro nás to byl obrovsky těžký test. Na Spartě jsme chtěli odehrát důstojnou partii, což nevím, jestli se nám podařilo, ale dnešní výkon na body nebyl,“ uznává sportovně kouče poražených.

Ševce srazila inkasovaná branka hned ve 3. minutě, sebevědomí hostů hned v úvodu nalomil Birmančević.

„Byla to jednoduchá situace. Prohráli jsme souboj s Kuchtou, který první chodí do soupeře a až pak do míče, nezavřeli jsme druhou stranu. Druhý stoper i krajní bek byli v ofenzivním postavení. Otevřeli jsme prostor v okamžiku, kdy jsme neměli balon pod kontrolou. Byl to jednoduchý gól, naše poziční chyba, která utkání hodně ovlivnila,“ ví dobře.

Přitom Zlíňané se na úvodní nápor Sparty zaměřili. Dobře věděli, co je čeká. Vstup ale stejně nezachytili a pak jen složitě doháněli manko.

„Přijeli jsme na Spartu, která má v naší lize top kvalitu. Soupeři jsme to usnadnili tím, že jsme dostali rychle gól. Většinou ten tým, který je brán za outsidera, inkasuje takto rychlou branku, těžko se z toho zbrchává. I nás to trošku zabrzdilo,“ přiznává Červenka.

Ševci pod trenérem Červenkou poprvé padli. Oslavy Sparty režíroval Birmančević

První poločas ze strany hostů dobrý nebyl. „Chtěli jsme hrát aktivně nahoře, aby soupeř neměl tak jednoduchou rozehrávku, ale ve hře jsme měli špatné věci. Nenabírali jsme náběhy Kuchty ani hráčů z druhé vlny. Góly, co jsme inkasovali, padly po našich hrubých pozičních chybách,“ štve kouče.

Pražané do přestávky přidali ještě druhou branku. Skvělý gólman Dostál sice dvakrát vychytal Kuchtu i dorážejícího Wiesnera, před poločasem ale pouze vyrazil střelu Haraslína a pohotový Birmančević svým druhým gólem v zápase favorita definitivně uklidnil.

„Před zápasem jsme si říkali, že hráči Sparty vždycky dobíhají. Měli jsme to dělat stejně a být u míče dříve, což se nestalo, a proto jsme dostali druhý gól, který ovlivnil zbytek utkání,“ mrzí Červenku.

„Sparta šla do druhé půle s komfortním náskokem. My jsme se sice snažili, ale kvalita ve finální fázi nebyla tak dobrá, abychom se dostali do nějaké vyložené šance. I když jsme tam měli několik zajímavých momentů, do finále, ke vstřelení gólu jsme se nedostali,“ povzdechl si.

Srdínko: Nepředvedli jsme prakticky nic, hra se musí rapidně zlepšit

Slibný únik zazdil Vukadinović, třikrát zakončoval střídající Dramé, ale ani jednou neuspěl.

Sparta ve druhé půli dvakrát orazítkovala břevno, jiné tutovky neměla.

„Domácí nás výborně přečíslovali, chodili do rychlých protiútoků. Bylo to zapříčiněno i tím, že jsme se snažili tlačit víc nahoru a okénka víc otvírali,“ dodal zlínský trenér, který od pondělí chystá mančaft na druhého pražského favorita, Slavii.