ROZHOVOR/ V Uherském Hradišti hrával, ve městě má přátele, spousty známých, dokonce rodinu. Tchán se švagrem patří mezi příznivce Slovácka, kterému dokonce fandí i žena Dagmar. V neděli však musí rodinní příslušníci trenéra fotbalistů Zlína Bronislava Červenky svojí přízeň rozdělit, na Letné přát úspěch i domácím ševcům.

Fotbalisté Zlína přivítali v dohrávce 17. kola Slavii Praha | Video: Libor Kopl

„Nyní doma trochu bojujeme, ale žena ví, že je to pro nás důležité střetnutí. Slovácku může fandit ve zbytku sezony,“ říká s úsměvem osmačtyřicetiletý kormidelník, kterého čeká první derby v roli hlavního trenéra. „Věřím, že to dopadne pro nás dobře,“ doufá před nedělním třaskavým soubojem o krále kraje.

Je to i pro vás největší zápas jara?

Je to derby, takže zápas je určitě velký a pro oba týmy velmi důležitý. Utkání se Slováckem má vždycky náboj, svoje kouzlo a já věřím, že uvidíme dobré utkání s úspěšným koncem pro nás.

Těšíte se na atmosféru, kulisu, která bude stejně jako se Slavií bouřlivá?

Kéž by byla. Věřím, že si fanoušci najdou čas a přijdou se na nás podívat, povzbudit nás. Kluci budou jejich podporu potřebovat. Snad budou lidé stejně jako ve středu odcházet ze stadionu spokojení.

V derby jste nastoupil za oba týmy. Na které rád vzpomínáte?

Pamatuji si na jeden zápas, který jsem odehrál za Uherské Hradiště proti Zlínu. Tehdy jsme remizovali 1:1. Vím, že byla super atmosféra, ale nám to tehdy moc nešlo. Bylo to takové utahané. Zranili se nám nějací hráči a sezona pro nás skončila sestupem. Pak už jsem přestoupil do Drnovic. Nejvíc si ale pamatuji zápasy tady ve Zlíně. Utkání mělo pokaždé atmosféru, přišla spousta fanoušků. Nejvíc si pamatuji výhru nad Synotem 3:0. Proti nám tehdy nastoupil Peťa Slončík, Vašek Činčala, Laďa Malár, Tomáš Polách a další kluci. Tehdy jsme na ně vletěli a přejeli je. Věřím, že stejná atmosféra a stejné nadšení bude u kluků i teď.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Máte ve Slovácku nějaké přátele?

Znám se s těmi kluky. Řadu z nich jsem potkal při působení v jiných klubech, s některými jsem i hrával. Mám tam rodinu, takže to pro mě je specifické utkání.

V čem tkví kouzlo Slovácka, které se v posledních sezonách řadí mezi tuzemskou špičku?

Pro mě je to příjemné překvapení. Slovácko mělo před pár lety velké problémy. Sotva nějak přežilo. Nebyli hráči, peníze, výsledky. Tým se pohyboval ve spodku tabulky. Poslední sezony to ale trenér Svědík vytáhl nahoru. Mužstvo se semklo, je tam dobrá parta, kterou tvoří skvělí fotbalisté, zkušení borci. Mančaft se opravdu konsolidoval, podává velmi dobré výkony a ukazuje, že patří do špičky naší ligy. I proto vím, že zápas bude těžký, ale musíme se s tím porvat a zvládnout ho.

Co derby rozhodne?

Bude to o jednom gólu, o disciplíně. Nevěřím, že by to měla být nějaká přestřelka. Rozhodne každý detail. Slovácko má tak dobrý tým, že dokáže využít malý prostor a jakoukoliv možnost jít do zakončení. Vpředu má hráče, kteří gólové situace řeší velmi dobře. Klíčem k úspěchu bude neudělat žádnou hrubou chybu. Nahoře musíme být nebezpeční, tlačit se neustále do šestnáctky.

Bužek se před prvním derby s tátou neradí: Rozhodne hlava! Snad pomohou fanoušci

Domácí hráče asi na utkání motivovat nemusíte, ale chápou zahraniční fotbalisté, co je čeká za zápas?

Věřím, že to chápou. Snad se s nimi kluci o tom v kabině baví, protože je to úkol těch nejstarších a nejzkušenějších, aby jim vysvětlili, o co v zápase jde. Na druhé straně i když je to derby a možná přijde více fanoušků, pořád se hraje jenom o tři body. Prostě nás čeká zápas, který chceme zvládnout.

Pomůže vám remíza se Slavií?

Každý bod, který získáte, vám z hlediska psychiky pomůže. Po Teplicích to nebylo. Teď jsme remizovali se Slavií, což může mít na kluky jedině pozitivní vliv. Třeba si začnou více věřit, když si ověřili, že když budou poctiví a důslední, mohou hrát vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími. Snad i do nedělního zápasu vstoupí stejně aktivně jako se Slavií.

Jak těžké bude po středě i s ohledem na náročný program vybrat základní sestavu?

Je to asi to nejdůležitější. Všichni kluci ale ví, o co jde, že hrajeme o holý život. A je asi jedno, koho postavíme. Pokud budeme přesvědčení, že jsou kondičně, fyzicky i herně na tom dobře, půjdou do zápasu. Další půjde třeba dostřídat na pár minut. Věřím, že budeme mít dobrou ruku a vybereme nejlepších jedenáct lidí, kteří zápas zvládnout vyhrát.