ROZHOVOR/ Problémy Sigmy se nezaobírá, starostí má trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka taky dost. Ševci ve FORTUNA:LIZE pětkrát za sebou nezvítězili, čtyři kola před koncem základní části se krčí na čtrnácté barážové pozici, jen dva body před poslední Karvinou.

Fotbalisté Zlína a Ostravy nastupují k utkání | Video: Libor Kopl

I když na Letné nikdo nepanikaří, všichni vědí, že další zaváhání by ještě ztížilo situaci. „Potřebujeme vyhrávat, získávat body. Hrajeme doma a musíme zápas s Olomoucí zvládnout,“ ví dobře Červenka.

Vnímáte, že se blíží konec základní části a že vás čekají hodně důležité zápasy?

Už do jara jsme šli s tím, že chceme získávat body, abychom byli před nadstavbou v co nejlepší situaci. Je pravda, že nyní máme výsledkovou bídu. Do konce základní části ale schází ještě čtyři zápasy a my v nich chceme urvat maximální počet bodů. To je tak všechno, co k tomu mohu říct.

Už jste o tom mluvil po prohraném utkání v Mladé Boleslavi. Je opravdu důležité dát v zápase první gól, jít do vedení?

Je to klíč k úspěchu. Ale už se k tomu nechci moc vracet. Máme před sebou devadesát minut. Ať bude mít zápas jakýkoliv průběh, chceme ho zvládnout vítězně. Za body musíme jít postupně, krůček po krůčku. V poslední době se pořád motáme v nějakém kruhu. Sice dáváme góly, ale taky je dostáváme, proto je těžké zápasy vyhrávat.

Sigmě to nyní také nejde. Mají na výkony a výsledky Sigmy vliv události kolem klubu?

V Olomouci mají nějaké interní problémy, tým je ale pořád stejný. Sigma má velmi kvalitní mančaft. I když se jí teďka nedaří, pořád je v klidném středu tabulky. Pod tlakem nejsou oni, ale my. Musíme do toho dát všechno a utkání zvládnout. Věřím, že budeme lépe nachytaní než soupeř.

Fantiš o dění v Sigmě: Má své problémy, ale nejsou v takové situaci jako my

Změnilo se v Olomouci po konci kouče Jílka něco?

Fakt nevím. Nejsem v kabině Sigmy. Nevím, proč byl trenér Jílek odvolaný, co se tam stalo. Za mě tam odváděl velmi dobrou práci. Vedení Olomouce ale dospělo k tomuto řešení, což je jeho věc. Já do toho vůbec nechci zabředávat. Tým převzal trenér Saňák, který byl asistentem kouče Jílka, takže rukopis je podobný. Hráči jsou stejní. Nikdo neodešel ani nepřišel. Marodku taky nemají, takže k nám přijede velmi kvalitní tým. Pokud ho chceme porazit, musíme podat stoprocentní výkon.

Jak jsou na tom hráči, co nebyli k dispozici v Mladé Boleslavi? Vrátí se někdo?

Je tam nějaké mírní zlepšení. Snad nám někteří kluci už doskočí. Zranění ale k fotbalu patří. Bohužel teď se to nakupilo ve dvou týdnech. Ale v kádru jsou další kluci, kteří v Mladé Boleslavi i přes nepovedený úvod ukázali hrát slušný fotbal, z těžké složité situace se dostat a skóre srovnat z 0:2 na 2:2. Pro mě je dobře když vidím, že i ostatní kluci mají kvalitu a v zápasech ukážou, že do mančaftu patří. Teď jde o to, abychom trefili správnou sestavu. Ale za mě je jedno, kdo z těch dvaceti zdravých hráčů nastoupí. Prostě zápas musíme společně zvládnout. Půjdeme za tím.

Jak je na tom stoper Didiba?

Už trénuje, jenom potřebuje dohnat kondici, protože dva týdny úplně stál. Jak řekne, že je v naprostém pořádku, tak se připojí k týmu a bude nám k dispozici. Samozřejmě Didi je pro nás důležitý a hlavně zkušený borec, který dává ráz týmu v obranné fázi. Nyní nastupují spíše mladší kluci, jenž třeba nemají tolik zkušeností, vůdčích schopností, na druhé straně jsou to taky velmi dobří hráči. Když se na to podívám, dostáváme branky z prvních situací, což je asi ten největší problém. Třeba Mladá Boleslav vystřela třikrát na naši bránu, jiné velké šance neměla. Jenom nějaké centry, závary. Obrana celkově nefunguje špatně. Jenom nám tam nyní všechno spadne. Musíme být ještě důslednější. Není to ni tak o složení, jako spíš být ještě víc zodpovědný.

Ševci si pojistili služby záložníka Tkáče, který podepsal víceletou smlouvu

V sobotu se kromě fotbalu hraje ve Zlíně i finále hokejové Chance ligy. I když zápasy vyloženě časově nekolidují, může derby se Vsetínem některé fanoušky odlákat. Nemáte strach, že v důležitém střetnutí proti Sigmě přijdete o nějaké diváky?

Asi nám finále nějaké diváky ubere. Zlín je spíš hokejové město, žije play-off. I my fandíme klukům, přejeme jim to, aby uspěli a znovu soutěž vyhráli. Já však věřím, že fanoušci zvládnou oba zápasy. Že se půjdou podívat nejprve na nás a pak se přesunou na zimní stadion. Když to tady odfandí a odejdou z Letné kolem sedmnácté hodiny, začátek hokeje stihnou. A jistě jim ještě zůstanou síly na podporu hokejistů. (úsměv)