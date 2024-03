Potvrdit cenný bod z Českých Budějovic a před reprezentační přestávkou se dostat do větší pohody chtějí fotbalisté Zlína v sobotním domácím zápase 25. kola FORTUNA:LIGY s pražskými Bohemians 1905. Podzimní duel v Ďolíčku skončil bezbrankovou remízou, v odvetě na Letné chtějí ševci zvítězit.

Fotbalista Zlína Tom Slončík před utkáním s Bohemians 1905 | Video: Libor Kopl

„Musíme být důslední, zodpovědní, pak zápas můžeme zvládnout,“ říká trenér Zlína Bronislav Červenka.

Ševci loni na jaře přehráli klokany 4:1 a stejný výsledek by jistě brali i tentokrát. Jednoduché to však mít znovu nebudou. I když soupeř z Vršovic na jaře ještě nevyhrál a stejně jako Zlín se nachází ve skupině o udržení, mají Pražané větší cíle, slušný kádr.

„Není to jako dřív, kdy Bohemku zdobil obrovský důraz. Ten v její hře sice zůstal, ale soupeř k tomu přidal fotbalovost, přímočarost. Jsou nepříjemným a organizovaným protivníkem s dobrou defenzivou a nebezpečnými protiútoky. V zápase budou stoprocentně rozhodovat detaily, nebude to žádná přestřelka. Pokud se nepřipravíme na sto procent, tak neuspějeme,“ tuší Červenka.

Klokani v letošním soutěžním ročníku FORTUNA:LIGY nenavazují na loňskou mimořádně úspěšnou sezónu, kdy jim čtvrté místo zajistilo účast v předkole Evropské konferenční ligy.

Plný bodový zisk si naposledy připsali loni v listopadu doma proti poslední Karviné. Na výhru čekají už devět utkání, sedmkrát z toho ale hráli nerozhodně.

Minule doma remizovali s Mladou Boleslaví 0:0 a ani v pátém zápase jarní části sezony nezvítězili.

Aktuálně jsou se sedmadvaceti body a pouhými dvaceti vstřelenými brankami až jedenáctí.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

„Já věřím, že budou pokračovat v neúspěšném tažení a že ani u nás nezískají ani bod,“ usmívá se Červenka.

Zlínský kouč bude nejen o víkendu, ale i v dalším venkovním zápase proti Mladé Boleslavi postrádat záložníka Jakuba Janetzkého, jenž v Českých Budějovicích obdržel osmou žlutou kartu.

„Kuba je objemový hráč, vždy odvede penzum práce. Dobře vnímá hru. Ví, co po něm chceme. V 90 procentech je velmi zodpovědný. Samozřejmě má i nedostatky, ale dokáže dát gól, je rozdílový, proto je v sestavě,“ vysvětluje Červenka.

V sobotu dostanou šanci jiní kluci. Vedle sebe mohou nastoupit Bužek s Nombilem, variant je víc. „Snad ho někdo adekvátně nahradí,“ doufá trenér.

Téměř vyloučený je i start Didiby, jenž nedohrál poslední duel s Českými Budějovicemi a nyní chodí o berlích.

Pomalu se vracejí dlouhodobí marodi Tkáč s Žákem. „Filda už trénuje s kondičním trenérem. Čekáme až ho pustí do plného tréninku,“ říká Červenka.

Slončík by zase rád režíroval výhru nad Bohemkou, vyhlíží nominaci lvíčat

To stejné prý platí i pro Tkáče, který by se mohl v reprezentační pauze nebo krátce po ní připojit k mužstvu. „Pro oba kluky by to bylo obrovské povzbuzení, protože pauza byla dlouhá. Snad s námi budou až do konce sezony,“ přeje si Červenka.

Bohemians do Baťova města dorazí bez útočníka Puškáče, jenž byl vyloučen v zápase v Ostravě a odpykává si trest.

Hostující trenér Jaroslav Veselý, který se v zimní pauze stal jedním z asistentů u národního týmu, po podzimu přišel o spolehlivého gólmana Martina Jedličku, který se vrátil do Plzně, kde se stal novou jedničkou.

Do Ďolíčku naopak v zimě zamířili útočníci David Huf s Milanem Ristovskim.

Lídrem klubové produktivity klokanů je Erik Prekop, který čtyřikrát skóroval a je také s 29 střelami nejpilnějším střelcem Pražanů. Nejvíce gólových asistencí má křídelník Jan Kovařík.