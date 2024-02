Účel světí prostředky, přináší úspěchy. Fotbalistům Zlína vychází sázka na pevnou defenzivu. I když nestřílejí góly, neprohrávají. Uspěli také v sobotní generálce na horké půdě v Dunajské Stredě, ambiciózní DAC v krásné MOL Aréně přetlačili gólem střídajícího stopera Černína a před startem jarních ligových odvet ochutnali venkovní vítězství.

Trenér Bronislav Červenka na tréninku. | Foto: FC Zlín

„Takto zodpovědně chceme hrát po celé jaro, 1:0 je pro nás velmi dobrý výsledek,“ říká trenér ševců Bronislav Červenka.

Poslední duel zimní přípravy hodnotí pozitivně.

Místy kostrbatá hra a minimum vyložených šancí mu nevadilo, po odmakaném duelu vyzdvihl hlavně výkon mužstva směrem dozadu.

„Podali jsme zodpovědný a týmový výkon,“ těší Červenku.

„V defenzivě jsme byli kompaktní, zodpovědní a důslední,“ oceňuje.

Moravané byli za dřinu odměněni v 85. minutě, kdy po rychle rozehrané standardní situaci a střele Cedidly dotlačil míč zblízka do sítě Černín.

„Jsem rád, že jsme konečně dali gól, i když jsme ho tam dotlačili silou vůle,“ pousmál se hostující kouč.

Jinak si ani jeden z týmů moc velkých příležitostí ke skórování nevypracoval. „Dunajská Streda byla velmi kvalitní soupeř, takže nebylo jednoduché se proti ní prosadit. I tak jsme se dostali do několika zajímavých momentů, ale pokaždé jsme to řešili velice špatně. Kluci místo toho, aby ze šestnáctky stříleli, tak se rozhodli pro přihrávku do nic neřešící pozice, což mě mrzí, protože v současném fotbale padají góly i ze střední vzdálenosti, takže čím více budeme střílet, tím je větší možnost branku dát,“ ví dobře.

Ani pátý tým slovenské Niké ligy, který má v kádru řadu zahraničních borců, ovšem v ofenzivě nic převratného nevymyslel a na nerovném terénu se spíše soužil.

„Soupeř si nevypracoval šance nějakou perfektní kombinací, že by nás třeba vyšachoval nebo bychom špatně stáli. V tomto směru to byla paráda. Musíme v tom dál pokračovat,“ uvedl.

Ševci se velmi slušně popasovali se soupeřem z jihu Slovenska, ale také cestováním. V pátek absolvovali let z Antalye do Vídně, pak přesun do Bratislavy, kde potrénovali i přespali.

„Bylo to skvělé. Na tréninku byla vidět šťáva. Zato na předzápasové rozcvičce jsem si všiml, že klukům nohy až tak nejdou, ale vyrovnali se s tím dobře a celý zápas odmakali, odběhali,“ chválí svěřence Červenka.

Nyní má týden na to, aby vybral ideální základní sestavu pro úvodní jarní ligový duel v Teplicích. Po povedeném utkání v Dunajské Stredě se ale jedenáctka příliš měnit nebude.

„Nemáme otazníky, spíš varianty. Kádr je široký, všichni kluci zdraví, v pořádku, takže můžeme vybrat nejvhodnější sestavu. Rozhodneme se ale až těsně před utkáním,“ přiznává Červenka.