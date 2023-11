Poprvé od návratu na Letnou se představí zlínskému publiku, povede ševce v domácím zápase. Trenér posledního týmu FORTUNA:LIGY Bronislav Červenka vyhlíží sobotní duel s Jabloncem. V hledišti bude mít rodinu i kamarády, radost chce ale udělat i dalším fanouškům.

Trenér Bronislav Červenka převzal fotbalisty Zlína. | Foto: FC Zlín

„Byl bych rád, kdyby tady bylo plno. Věřím, že lidé přijdou a kluky podpoří. Potřebují to. Pokud se na ně bude řvát a pískat, nepomůže jim to. Slibuji za všechny, že uděláme všechno pro to, abychom nadcházející zápasy zvládli a tabulkou stoupali vzhůru," prohlásil Červenka.

Na domácí premiéru se těší. „Je to návrat zpátky. Tam, kde jsem začínal trenérskou kariéru, kde jsem i hrával. Bude to zajímavé. Věřím, že předvedeme dobrý výkon a uděláme divákům radost," přeje si.

Před prvním utkání na Letné bude lehce nervózní. Určité napětí má ale v sobě vždycky. Očekávání a chvění jistě přijde i teď.

„Většinou to však padá s prvním hvizdem. Jak zápas začne a jste vtažený do hry, nervozita jde stranou," tvrdí.

V Baťově městě se situace zklidnila, převládá optimismus.

Ševci se s příchodem nového realizačního týmu zvedli. Zpevnili obranu, konečně bodují. Po bezbrankové remíze v Olomouci přišla pohárová výhra 1:0 Ostravě. Stejným výsledkem Zlín povalil i Pardubice, čímž vzbudil pozornost soupeřů i odborníků.

Před pár týdny odepisovaný mančaft najednou všichni chválí. Všímají si progresu, zlepšení.

Také kouči Červenku volají známí a gratulují mu k povedenému začátku nového angažmá. „Volají i lidé, které jsem dlouho neslyšel. Ptají se, přejí mně i týmu úspěch. Já jim můžu slíbit, že budeme dál pracovat tak, aby ohlasy byly pořád pozitivní," uvedl.

Všichni jsou pozitivní, s každým zápasem nám roste sebevědomí, říká Vukadinović

Pro osmačtyřicetiletého trenéra se ale nic nemění. S hráči pracuje pořád stejně.

„V kontextu dlouhé sezony jsme nedokázali vůbec nic," ví dobře.

„Jsme teprve na startu. Dosavadní výsledky jsou sice slušné, ale je to jenom dílčí úspěch," přidává.

„Pokud dál nebudeme pokračovat v těchto výkonech a nebudeme získávat body, tak je nám to k ničemu. My však chceme, aby nám nadšení a pojetí hry zůstalo, aby vedlo k výsledkům," přeje si.

Zlepšené výkony i výsledky se Zlíňané pokusí potvrdit i doma s Jabloncem. V cestě ale nestojí pouze nepříjemný protivník, ale také minulost.

Ševci naposledy skolili Severočechy 13. dubna 2008, na výhru tak čekají jednadvacet utkání a dlouhých patnáct let.

„Je to je pro mě novinka. Statistiky vůbec nesleduji. Pokud to tak ale je, je potřeba s tím něco udělat a vyhrát," říká s úsměvem.

Naděje přináší předcházející vzájemné zápasy, posledních šest utkání skončilo remízou.

Ševci se ale s bodem nemíní spokojit, hrát budou na vítězství.

„Pokusíme se stanovit takovou taktiku, která bude fungovat a přinese nám úspěch," pronesl Červenka.

Ševci se znovu připojují k Movemberu, vyšetření absolvuje fotbalová jedenáctka

Jablonec má za sebou dvě nepovedené sezony a letos se chce vyhnout bojům o záchranu. Do sezony vstoupil s výrazně obměněným kádrem a také novým trenérem Radoslavem Látalem. Vicemistr Evropy z roku 1996 před příchodem na Střelnici vedl druholigový polský celek Bruk-Bet Termalica Nieciecza, na severu Čech nahradil Davida Horejše.

Pracuje ale s téměř novým týmem. Do Jablonce v létě dorazilo hned čtrnáct nových tváří, z toho jen dva formou hostování.

Jablonci se však zatím nedaří podle jeho představ. Po čtrnácti kolech je s dvanácti body až čtrnáctý. Naposledy hrál doma s Olomoucí nerozhodně 1:1 a připsal si už šestou remízu v ligové sezoně, což je nejvíce ze všech týmů.

„Jablonec má obrovsky široký kádr s dobrými jmény. Je to takticky dobře připravený mančaft, má vyváženou obranu i útok. Čeká nás velmi náročné utkání, bude nás určitě stát hodně sil," uvědomuje si.

Moravanům se sice po disciplinárním trestu vrací záložník Janetzký, vypadl ale vykartovaný stoper Didiba.

„Věřím, že to nebude takový zásah, jak si někdo myslí. Máme k dispozici další hráče. Simerský s Kolářem jsou šikovní, měli by se s tím vyrovnat," nepochybuje.

K dispozici bude i Španěl González, jenž nedohrál minulý duel v Pardubicích. „Je v pořádku. Měl jen drobné problémy. Jelikož má pořád kondiční manko, chytaly jej křeče," vysvětluje střídání zlínský kouč, kterému kromě asistentů Motala a Světlíka pomáhá také Aleš Hellebrand.

Dosavadní trenér mládeže zastává funkci vedoucího mužstva. „Bavím se s ním stejně jako s dalšími kluky z realizačního týmu. Jeho slova mají stejnou váhu," dodává Červenka.