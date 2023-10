Po Sigmě chystá tým na dalšího moravského rivala. Fotbalisty Zlína už čtyři dny po cenné bezbrankové remíze v Olomouci čeká další těžká venkovní šichta. Ševci se ve středu představí v Ostravě, kde v rámci osmifinále celostátního poháru MOL Cup vyzvou domácí Baník. Souboj na vítkovickém stadionu začíná v 17.30.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v duelu 9. kola FORTUNA:LIGY proti Zlínu. | Foto: Deník/Petr Kotala

Oba týmy se znovu utkají po pěti týdnech.

Zlíňané na konci září utrpěli v Ostravě porážku 1:5, nyní chtějí uhrát daleko lepší výsledek, porvat se o postup mezi nejlepších osm týmů celostátní soutěže.

„Nejsme favorité, spíš outsideři, ale dopadnout to může jakkoliv. Pokusíme se překvapit,“ slibuje nový trenér Zlína Bronislav Červenka.

Ševci se stejně jako o víkendu chtějí odrazit od pevné a organizované defenzivy, poctivého výkonu.

„Chceme být jak důslední směrem dozadu, tak i nebezpeční směrem dopředu, což v Olomouci nebylo,“ ví dobře Červenka.

Otázka je, co ševcům dovolí rival. Baník totiž patří do stejné kategorie soupeřů jako Sigma. „Bude to stejně náročné jako o víkendu,“ tuší Vrbův nástupce.

„Ostrava má v kádru spousty skvělých hráčů, rychlé a technické kraje, tvořivé střední záložníky, vysoké stopery i útočníky. Vpředu také Tanka. Uvidíme, jakou strategii soupeř zvolí. Jestli pozmění sestavu a nasadí nové hráče. Ať ale domácí postaví kohokoliv, budeme čelit obrovské kvalitě,“ ví dobře Červenka.

„Baník má široký kádr, může si dovolit protočit sestavu. Zastupitelnost má daleko větší,“ přidává.

Trenér Zlína se svými asistenty Motalem a Světlíkem rovněž mezi dvěma důležitými ligovými venkovními zápasy také obmění sestavu, šanci v poháru dá dalším hráčům z kádru, kteří se budou chtít ukázat, předvést.

„Řešíme to. Chceme ale postavit takovou jedenáctku, která bude konkurenceschopná,“ říká.

K minulému vystoupení v Ostravě, kde ševci padli 1:5, se Červenkův tým již nevrací.

„Je to už měsíc. Klukům se sice mohou vzpomínky vybavit, ale sestava bude odlišná. Věřím, že budeme trpěliví a zodpovědní jako v Ostravě do padesáté minuty, kdy to bylo poměrně slušné,“ přeje si.

Osmačtyřicetiletého kouče čeká ve středu pikantní duel, protože v Baníku působil jako hráč a chvíli i asistent trenéra, spoustu lidí v klubu zná.

„Bude to příjemný návrat do známého prostředí. Mám tam kamarády, ale celkově jsem tam nebyl až tak dlouho. Rok a půl coby hráč, trenérské působení v Ostravě mělo spíš jepičí život a po osmi měsících skončilo. Když ale postoupíme nebo se mi zápas bude líbit, něco vypíšu,“ slibuje svěřencům.

Favoritem je ale Baník, který sice o víkendu podlehl Jablonci 0:1 a přišel o letošní domácí neporazitelnost, ale ve FORTUNA:LIZE se drží nahoře, je šestý.

Ševci naopak vydřeli cennou remízu v Olomouci a po výměně trenéra se zvedli.

„Nevíme, co všechno bude chtít nový trenér změnit, ale víme, že tlačí důraz na defenzívu, a teď se jim podařilo urvat bod s Olomoucí. Věřím, že my si šance vytvoříme a proměníme je,“ uvedl kouč Baníku Pavel Hapal.

K postupu chce využít výhody domácího prostředí. „Jednoznačně se chceme rehabilitovat za porážku s Jabloncem a postoupit! Pohár bereme vážně. Určité změny uděláme, ale právě proto, že k tomu chceme přistoupit zodpovědně, jich nebude až tolik, abychom zachovali určitou součinnost v týmu,“ dodal Hapal.

Utkání osmifinále MOL Cupu mezi Baníkem Ostrava a FC Zlín začíná ve středu 11. října v 17.30.