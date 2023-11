Moravané se po reprezentační přestávce představí v Praze, v epet ARENĚ budou čelit favorizované Spartě, která si ve víkendovém zápase připomíná výročí 130. let od založení.

Zlíňané by rádi oslavy druhého nejstaršího českého klubu pokazili. Před rokem v hlavním městě urvali cennou bezbrankovou remízu, bodovat se pokusí i v neděli.

„Není mým zvykem se předem vzdávat. Pokusíme se předvést co nejlepší výkon, aby výsledek byl co nejlepší. Chceme být Spartě důstojným soupeřem," říká Červenka.

Vnímáte, že máte před sebou dva velké zápasy se Spartou a se Slavií? Naznačí duely s nejlepšími českými týmy, zda jdete správnou cestou?

Každý zápas nám něco ukáže. Do konce podzimu nás čekají ještě čtyři zápasy a všechny jsou s velmi dobrými soupeři. Sparta a Slavia samozřejmě patří ke špičce tabulky. Víme, že to bude náročné. Ale tak to máme každý týden. Do utkání jdeme s pokorou. Víme, jaká kvalita nás čeká. Určitě se předem nevzdáváme. Budeme bojovat o co nejlepší výsledek a hlavně body.

Sparta získala titul, i nyní vládne lize. Je momentálně v Česku nejlepší?

Sparta je jiná než Slavia. Oba mančafty samozřejmě mají obrovskou kvalitu, ale každý hraje trošku jiným stylem. Ne nadarmo pro oba týmy bojovaly v minulé sezoně o titul. Slavie svoji kvalitu potvrzuje již několik sezon, Sparta ji loni předehnala. My chceme zápas odehrát s co nejlepším rozpoložení a co nejlepším výsledkem. Věřím, že kluci naváží na solidní výkony z posledních zápasů a budeme Spartě důstojným soupeřem. Nejsme předem poražení.

Sparta nedělní zápas pojala slavnostně. Připomíná si výročí 130 let od založení klubu. Budete to mít o to těžší?

Nemyslím si. Atmosféra na Spartě bývá vždycky výborná. Spartu při domácích zápasech vždy žene plný stadion, takže nevím, v čem to pro ně bude jiné. Fanoušci na Spartu chodí, podporují ji. To výročí je krásné, pro nás to možná bude o něco slavnostnější, ale věřím, že to bude dobrý zápas a nezklameme.

Dostál se na Spartu těší: Stažené kalhoty nemáme. Takový zápas je radost hrát

Bude důležité přečkat začátek, úvodní nápor soupeře?

Asi jo. Ty silné mančafty na soupeře v domácích zápasech vždycky vletí. Začátek je pokaždé náročný. Samozřejmě zápasy se rozhodují i na začátku, ale hraje se devadesát minut a my musíme být koncentrovaní po celé utkání, abychom uhráli dobrý výsledek, což pro mě jakýkoliv bodový zisk. Možná je to smělé, ale do zápasu nejdu s poraženeckou náladou. Vím, že to může dopadnout všelijak, ale necháme tam všechno.