Poprvé na jaře dali gól jako první, šli do vedení, což se ukázalo jako klíčové, zásadní. Fotbalisté Zlína v domácím zápase s Olomoucí přerušili dlouhé období bez výhry, po měsíci a půl si v šatně znovu zakřičeli.

Fanoušci Sigmy Olomouc při zápase ve Zlíně | Video: Libor Kopl

I když málem promrhali luxusní vedení 3:0, které jim dvěma góly a asistencí zařídil záložník Tom Slončík, nakonec trápící se Sigmu ve 27. kole FORTUNA:ligy zdolali 3:2 a v tabulce si po druhé jarní výhře upevnili čtrnáctou příčku.

„Pro mě to jsou skvělé tři body. Pět kol jsme je nesbírali, takže je to úleva. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli,“ oddechl si zlínský kouč Bronislav Červenka.

Z triumfu nad Olomoucí, proti které na podzim odstartoval svoje zlínské angažmá, měl velkou radost.

„Sigmu i přes své problémy stále považuji za kvalitní tým, nebylo to jednoduché se proti ní prosadit. Na konci jsme si sami způsobili komplikace a bylo to nervóznější, ale jsem strašně rád, že se nám to povedlo,“ radoval se.

Na Hanácích byla znát velká herní nepohoda. Zlíňané mohli mít závěr zápasu pod kontrolou jenže dvakrát inkasovali a nakonec bylo z jasného zápasu drama.

„Samozřejmě jsme měli strach. Je škoda, že jsme to dopustili. Obdržené góly mě mrzí, protože byly hodně laciné, pak nás to bolelo. Už bychom mohli taky někdy vyhrát s čistým kontem,“ říká.

To by se ale ševci museli vyvarovat chyb, smolných situací. Proti Olomouci třeba Bosňan Pidro ve vlastní šestnáctce netrefil míč, který mu skočil na ruku a sudí Szikszay po konzultaci s videoasistentem Berkou nařídil pokutový kop.

Balon si vzal Singhateh a nemýlil se. Mladý gambijský fotbalista se v osmém startu v české lize trefil poprvé.

„Salmirovi nic nevyčítám. Byla to technická chyba. Nechtěl to udělat schválně, promáchl míč,“ ví dobře Červenka.

To však nebylo vše. Ve třetí minutě nastavení prošel za záda Dostála ještě Vodhánělův centr, který jemně tečoval střídající Pospíšil. Olomoucký záložník se zapsal mezi střelce premiérově v sezoně nejvyšší soutěže. Na bod už ale Hanáci nedosáhli.

„Výhra je pro nás povzbuzením do další práce,“ uvedl zlínský kouč.

Po sobotním zápase vyzdvihl hlavně výkon středopolaře Slončíka. Devatenáctiletý talent dal dvě branky ve 36. a 66. minutě a nahrál na gólovou hlavičku Jakuba Černína v 55. minutě.

„Skvělé,“ chválil svěřence Červenka. „Tom tam však měl i jiné věci. Věřím, že ho to povzbudí a že i v dalších zápasech bude stejně hladový po gólech jako dnes,“ přeje si.

Na netradičním pozici ve středu zálohy nastoupil Lukáš Bartošák. Levý bek či křídelník si na nezvyklém postu vedl velice slušně.

„Bylo to vynucené absencemi. Bárt věděl, co má dělat. Má klid v rozehrávce, na míči. Při tolika absencích byl pro mě nejvhodnější variantou,“ vysvětluje.

Osmačtyřicetiletému trenérovi vyšla i sázka na urostlé stopery. Dvoumetrové zadáka Černína tentokrát doplňoval kapitán Simerský, Cedidla se vrátil zpátky na pravou stranu.

„Domino má výšku. Dokázal, že je to zkušený hráč. Vzadu to zklidnil, vyřešil spoustu situací, nezmatkoval. Jsem rád, že i když naskočil po tak dlouhé době, zvládl to velice dobře,“ pochvaluje si Červenka.

Právě ve středu obrany je ve Zlíně největší konkurence, přetlak, takže Kolář či Didiba byli jenom na lavičce, byť Kamerunec se vrací po zranění.

„Kluci ví, že je tady konkurence. Jsou to ale kamarádi. Všechny ostatní to mrzí, že nejsou na place. Sestavu se snažíme postavit podle toho, jak to cítíme,“ říká.

Po dlouhé nemoci je zpátky záložník David Tkáč. Ofenzivní záložník odehrál proti Sigmě závěrečnou čtvrthodinu, pomalu se dostává do pohody.

„S týmem trénuje teprve tři dny. Na tréninku vypadal dobře. Víme, že kdyby šel od začátku, tak nám tam umře, Chtěli jsme ho tam ale dostat. S Pablem (Gonzalez) i Didibou je pro nás důležitý hráč. Brzy se vrátí ještě Janec (Janetzký). Snad budou na konci sezony všichni kluci k dispozici a mančaft budeme mít nachystaný na závěrečný finiš. Chceme zbývající zápasy odehrát ve stejném nadšení,“ prohlásil.

Mimo je naopak Nombil a také Ikugar, který si odjel vyřídit víza do rodné Nigérie. Do Česka se vrátil až o víkendu.

„V Africe si měl plnit individuální plán. Snad nepřijede v nějakém zuboženém stavu,“ doufá Červenka.