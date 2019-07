Červenka se prodeji klubu nebrání. "Chci se pomalu stáhnout do ústraní," říká

Trochu to nakousl už při projevu na konci dubna v Městském divadle, kde se uskutečnil galavečer uspořádaný k výročí sta let fotbalu v Baťově městě. Ve středu to před novináři řekl otevřeně.

Zdeněk Červenka | Foto: Deník / Jan Karásek

„Chci se pomalu stáhnout do pozadí. Mám pocit, že kluci toho mají ve firmě dost. Pokud by chtěl někdo do zlínského fotbalu vstoupit, jednání bych se v žádném případě nebránil. Roky přibývají, rád bych ještě přivedl nějakého investora,“ prohlásil známý podnikatel a majitel Fastavu Zdeněk Červenka na předsezonní tiskové konferenci, na kterou mimořádně zavítal. Červenka šéfuje zlínskému fotbalu dlouhých dvacet let. Za tu dobu protekla klubem miliarda korun. Zatímco v jiných klubech se majitelé střídají, úspěšný byznysmen stejně jako Pleta, Starka či Karl zůstávají. Zatímco ale téměř všechny ligové kluby jsou ve ztrátě, Zlín hlavně díky štědrému a hospodárnému majiteli je ekonomicky stabilizovaný a rozpočet má vyrovnaný. Základní kapitál narostl ze čtyř na šedesát milionů korun. „Vždycky chci, aby ekonomika fungovala. Možná mám na to jiný pohled než ostatní, ale my jsme v plusu a takto budeme hospodařit i nadále,“ říká dvaašedesátiletý podnikatel. Ševci se samozřejmě nemohou měřit se Spartou, Slavií nebo Plzní, účast v Evropské lize jim ale pomohla. Rozpočet klubu se nyní pohybuje mezi šedesáti až sedmdesáti miliony, pětinu z této částky zajišťuje prodej hráčů. „Za dvacet let mého působení jsme prodali hráče za 250 milionů korun a za sto je nakoupili,“ informuje. Zlín získal Ukrajince Azackého, na tým pak čekalo společné focení Přečíst článek › Proč angažoval Csaplára? Zlínem za Červenkovu éru prošlo dvacet trenérů, současný kouč Csaplár se však vymyká. „Jako jediného ho zajímalo, zda hospodaříme v černých číslech,“ usmívá se Červenka. To však není zdaleka jediný důvod, proč známého odborníka angažoval. „Je sice atypický a přístup má jiný než ostatní trenéři, pohled na fotbal i na život má ale stejný,“ říká majitel klubu. K Csaplárovi si zatím hledá cestu. Jeho práce si však cení. „Nechci mu lichotit, ale podle se tady nikdy netrénovalo tak tvrdě a komplexně jako nyní,“ míní Červenka. „Je to motivátor, s kluky to umí. Někteří hráči najednou dělají i něco navíc a třeba i shodili pár kilo,“ pochvaluje si. Šéf Fastavu věří, že fanoušci v nové sezoně uvidí běhavější a živější hru než v minulých sezonách. Největším problémem ligového Zlína dál zůstává stadion. Letná, která patří k nejhorším stánkům v nejvyšší soutěži, nutně potřebuje rekonstrukci. „Opravy jsou nezbytně nutné,“ ví nejen Červenka. Převod majetku na město Momentálně probíhá proces převedení majetku od Sportovních klubů Zlín na město. „Mělo to být do konce června, bohužel se to dosud nestalo. Aktuální datum je devětadvacátého září,“ hlásí podnikatel. Vedení klubu věří, že se v budoucnu podaří stadion zrekonstruovat, o výstavbě nové arény se nyní nemluví. „Dříve jsme takové sny měli, ale kulturně-hokejová lobby byla vždy tak silná, že to nemohlo projít,“ mrzí Červenku. Ředitel klubu Leoš Gojš v minulosti poslal majiteli Letné devět žádostí o finance na opravy, až letos poprvé se však začne něco dít. „Po dvaceti letech si město váží toho, že je tady prvoligový klub,“ prohlásil Červenka. Představitelé Zlína se však nebojí, že by kvůli stadionu měli přijít o licenci. „To nehrozí,“ je přesvědčený majitel. Klubu se alespoň daří postupně rekonstruovat areál na Vršavě, kde je nová umělá tráva a renovovat se má i starší povrch. „Usilujeme o mládežnickou akademii, podle nás máme podmínky pro mládež docela slušné,“ míní Červenka. Grygera povýšil. Stal se generálním manažerem klubu Přečíst článek ›

Autor: Libor Kopl