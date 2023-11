ROZHOVOR/ Být stoprocentně fit, gólu by se s největší pravděpodobností nedočkal. Jakub…

Dostali svěřenci za domácí úkol povinně sledovat večerní utkání v Tiraspolu? Já si myslím, že Spartu, Slavii nebo Plzeň v evropských pohárech sledují všichni. Kluci vědí, do čeho jdou, co je v neděli čeká. My se na to musíme důkladně připravit.

Je nějaká výhoda, že sešívaní hrají ve čtvrtek večer v Tiraspolu, budou cestovat? Četl jsem, že Slavia nechala i nějaké hráče doma. Z těch klíčových neodcestovali akorát Ševčík a Holeš. Ale Slavia už před utkáním měla prakticky jistý postup, takže obměnila sestavu a více se soustředí na ligu, protože nechce, aby se jí Sparta vzdálila, což je logické. Kvalita některých hráčů Slavie je na top evropské úrovni, ale i ti další hráči z kádru dokážou podat skvělé výkony. Všechno jsou to výborní fotbalisté. Pro nás asi není rozdíl, zda ve středu zálohy hraje Ševčík, Provod nebo někdo jiný. Každý z nich ví, co má dělat, jak hrát a plní pokyny trenérů.

V čem je Slavia nejsilnější? O kvalitě hráčů se nemusíme bavit. Ta je obrovská. Slavia má hlavně dobrý pohyb, výběr místa, náběhy za obranu. Je to kondičně velmi dobře připravený tým. Pro nás to po fyzické i běžecké stránce bude hodně složité, ale věřím, že se s tím kluci vyrovnají a budeme Slavii rovnocenným partnerem.

S Pablo Gonzálezem už do Vánoc nepočítáte?

Možná ještě nějaký zápas stihne, ale to ukáže až poslední vyšetření. Pablo funguje v omezeném režimu, pracuje s kondičním trenérem. Já budu rád, kdyby stihl alespoň závěrečné utkání s Hradcem Králové, protože je to velmi šikovný fotbalista, zaujatý pro fotbal, který žere. Škoda toho zraněný, protože nám mohl pomoct.

Vnímáte tabulku, výsledky ostatních namočených týmů?

Výsledky jiných týmů samozřejmě registrujeme, ale nijak zvlášť je neřešíme. My se díváme pouze na sebe. Body si musíme uhrát sami. Když to nezvládneme, nebudeme tabulkou stoupat a budeme pořád vespodu a namočení v boji o záchranu. Pokud si body neuhrajeme, mančafty kolem nás budou vyhrávat, přeskočí nás a budou nám utíkat.

Ztěžuje přípravu na utkání mrazivé počasí? Řešíte problémy s tréninkovými plochami?

My jsme už minulý týden byli jenom jednou na přírodní trávě, jinak jsme trénovali na umělce. Taková je realita těchto dní. I když jsme se ve čtvrtek dostali na trávu, stejně byla zmrzlá, protože vyhřívané tréninkové hřiště nemáme, ale s tím si musíme poradit. Čekají nás ještě tři zápasy, snad je zvládneme odehrát co nejlépe.

Pomohou při zápase se Slavií fanoušci? Registrujete i přes zimní počasí a začátek adventu zvýšený zájem diváků?

Vím, že bude velká zima, což může spousta lidí od návštěvy utkání odradit, ale i tak věřím, že nám fanoušci pomohou. Kluci to potřebují, proti Slavii ještě dvakrát tolik. Snad příznivce donutí hráče k tomu, aby běhali, zahřáli svaly, my zase budeme rádi, když fotbalem zahřejeme diváky. Tímto apeluji na to, aby přišli a podpořili nás.

Černín se zimou problém nemá a doufá: Snad nám horší podmínky se Slavií pomohou

Bavíte se už o zimní přípravě, doplnění mužstva?

Už nad tím přemýšlíme. Bavíme se o přípravě i o posilách, jak je najít, koho přivést, zabudovat. Řešíme to už tři týdny, nic nepodceňujeme. (úsměv) Víme, že nás čeká velmi náročné jaro a pokud na to nebudeme po hráčské, kondiční nebo fyzické stránce nachystaní, tak záchranu nezvládneme. Věřím, že se nám povede přivést typologicky vhodné hráče, kteří zvýší konkurenci a pomohou nám.

Hledáte posily hlavně do ofenzivy?

Samozřejmě. Hledáme útočníka, který je silný a dá několik gólů. Řešíme ale i další pozice. Víme, že potřebujeme zvýšit konkurenci, zdvojit posty. Když se třeba někomu nebude dařit, aby mohl za něj naskočit druhý a hra se vůbec nezměnila.