ROZHOVOR/ Jako dítě měl Velikonoce velice rád. V partě s kamarády chodil hrkat po rodném Újezdci, navštěvoval rodinu i spolužačky, užíval si pomlázku. Tradice z dětství trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka dodržuje i v dospělosti, za holkami nyní chodí se svými syny a nejinak tomu bude i letos.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Velikonoce jsou krásný svátek, pro křesťany vůbec největší. Pocházím ze Slovácka, takže tradice se u nás dodržují od malička. Doufám, že je prožijeme s dobrou náladou,“ přeje si osmačtyřicetiletý kouč ševců.

Aby neměl pokažené svátky, musí ale Moravané bodovat v Mladé Boleslavi, kde narazí i na bývalého kouče Zlína Jana Jelínka.

Může hrát jeho přítomnost na lavičce Středočechů nějakou roli? Jste s ním v kontaktu?

Pro Honzu to bude mít velkou roli. Ve Zlíně dlouho trénoval, zná prostředí, kluky. Dobře ví, jaká je tady atmosféra. V kontaktu spolu jsme. Občas si napíšeme zprávu nebo si třeba zavoláme, ale není to tak, že bychom spolu mluvili každý týden. Máme spolu ale dobrý vztah. Ale tak jak oni znají nás, my známe je. Rozhodne se na hřišti.

Hraje Mladá Boleslav pod koučem Holoubkem jinak?

David Holoubek je stále mladý trenér. Se svým týmem chce hrát aktivní a kombinační fotbal. Celkově se ale v Mladé Boleslavi moc nezměnilo. Tým je pořád stejný. Kluci asi těžko budou měnit styl hry. Je to hlavně o naladění hráčů, zda jsou v optimální formě nebo ne. To se uvidí až v zápase. Já věřím že i naši kluci se dostanou do ještě lepší formy. Myslím si, že každý z nich má v sobě ještě určité procento rezervy. Už se těším na to, až všem vyjde zápas na sto procent a ukážou to, co umí a co dokážou, pak to může být dobré.

Slončík: Sraz byl úspěšný, každý start se počítá. Teď chci uspět v Boleslavi

Soupeři vypadlo ze sestavy několik důležitých hráčů, kvůli kartám nenastoupí ani Matějovský. Je to výhoda?

Mára Matějovský je skvělý fotbalista. I když není tak rychlý a pohybově zdatný jako když byl mladší, ale pořád je to tvář Mladé Boleslavi. Proti nám hrát ale nebude, což je pro soupeře oslabení. Asi budou muset styl hry trošku změnit. Ale zase mají v kádru mladé a šikovné hráče, nic lehkého nás tam nečeká. Do Boleslavi jedeme se zvednutou hlavou. Chceme odehrát dobrý zápas, který nám přinese nějaké body.

Podzimní duel se Středočechy vstoupil díky 14 brankám do historie české ligy. Podobný zápas se asi bude těžko opakovat, že?

Věřím, že se to opakovat nebude. (úsměv) Na zápas budeme dobře nachystaní. Víme ale, že Mladá Boleslav má velkou kvalitu. Je to ambiciózní klub, v mužstvu má mladé kluky i zkušené borce. Hlavně doma je velice silná. My tam ale nejedeme odevzdat body. Naopak, zápas chceme zvládnout.

Jaká byla reprezentační přestávka? Zvládli jste všechno, co jste chtěli?

Jo, v tomto směru bylo všechno v pořádku. Někteří kluci se dali zdravotně dohromady, jiní zase dohnali tréninkové manko. Další sice odjeli na reprezentační srazy a byli mimo, ale absolvovali jsme všechno, co jsme naplánovali. Také jsme odehráli přípravný zápas s druholigovým Prostějovem, takže i ti kluci, co nebyli tolik vytížení, dostali příležitost a mohli se ukázat. Věřím, že jsme na nadcházející střetnutí dobře nachystaní.

Vukadinović si pochvaloval trénink MMA, volný víkend stráví v Rakousku

Jak jsou na tom marodi? Zlepšila se situace u Tkáče, Žáka či Didiby?

Hlavně u těch dlouhodobých marodů je to lepší. Kluci jsou v plné zátěži, připravují se s kondičním trenérem, brzy by se měli připojit ke zbytku týmu. Věřím, že je v blízké době budeme mít na place.

Dokázal jste v pauze vypnout, odpočinout si od fotbalu?

O volném víkendu jsem dodělával nějaké resty. Potkali jsme se s rodinou, protože tam byly nějaké oslavy. Myslím, že si i kluci odpočinuli a před posledními deseti zápasy načerpali sílu. Snad jim volno pomohlo a že další zápasy pro nás budou úspěšné. Uděláme pro to všechno.