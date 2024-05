Šestnáct let. Tak dlouho fotbalisté Zlína nezvítězili v Jablonci. Pokud chtějí zůstat v nejvyšší soutěži, musí utnout dlouhé čekání, přerušit nekonečnou sérii nezdarů. Jen remíza, kterou skončilo posledních osm vzájemných duelů, ševcům nestačí.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka při zápase s Bohemians 1905. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Do Jablonce pojedeme vyhrát, to je jediná varianta, která nás může posunout do baráže,“ ví dobře zlínský kouč Bronislav Červenka.

Ztrátu, která by znamenala sestup do druhé ligy, si nepřipouští. „Ten zápas musíme zvládnout, i kdybychom tam měli položit na hřišti život,“ prohlásil.

Moravané se opět po roce ocitli na hraně. Zatímco loni jim v závěrečném zápase nadstavby stačila remíza v Brně, tentokrát musí bezpodmínečně uspět, což je problém.

Zdroj: Youtube

Zlín totiž v lize posedmé za sebou nezvítězil a před závěrečným kolem nadstavby zůstal na dně tabulky o dva body na dvojicí Karviná a České Budějovice.

Komplikace přinesla nedělní porážka 1:2 s pražskými Bohemians 1905.

Zatímco po čtvrteční remíze s Českými Budějovicemi měl kouč Červenka výhrady k přístupu i k nasazení některých hráčů, po dalším nezdaru ocenil enormní nasazení mužstva.

„Všichni chtěli hrozně moc vyhrát, odevzdali na hřišti maximum. Jenže jsme doplatili na zbrklost a nepřesnost. Ve finální fázi jsme volili špatná řešení. Chyběl nám klid a důraz,“ posteskl si.

Ševce srazily trefy Erika Prekopa. Slovenský forvard nejprve ve 13. minutě otevřel skóre z penalty a v 74. minutě duel chytrým obloučkem rozhodl.

„Oba góly byly darované, to se pak těžko hraje,“ štvalo domácího kouče.

„Před prvním inkasovaným gólem jsme nedohráli správně brejkovou situaci soupeře, pak jsme do zavřené obrany udělali chybu. Zbytečně jsme faulovali hráče na penaltu a inkasovali jsme rychlý gól,“ zlobil se.

„Po autu můžeme nechat dojít míč na roh, jenže to řešíme zbrkle a soupeř nám po brejku dvou na pět dá gól. Je to nezkušenost, dalo se to řešit drobným faulem na půlce,“ ví dobře.

Za domácí se rovněž z pokutového kopu prosadil v 17. minutě Jakub Černín.

Zlíňané sice na první branku dokázali reagovat, závěr už ale dohráli v křeči.

Ševce štvaly neuznané góly Žáka kvůli ofsajdům. Zatímco druhé situace byla jasná, při dorážce z konce první půle za nerozhodného stavu 1:1 nebylo ze záznamu patrné, zda domácí útočník byl v postavení mimo hru.

„Vstřelili jsme gól, který VAR (videorozhodčí) podle mě nepochopitelně neuznal. Rozklíčovat tuhle situaci jako ofsajdovou ani nelze, takže nevím, co tam viděli,“ káral Červenka sudí.