Špatná zpráva na úvod, marodka se nevyprazdňuje, ale spíš rozrůstá. Ta druhá, daleko lepší je, že alespoň jedna posila do útoku je na cestě do Baťova města.

Fotbalisté Zlína prohráli v Tipsport lize s Brnem 1:2 | Video: Libor Kopl

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka před pátečním odletem do Turecka sčítá absence.

V sobotu při domácím zápase proti Brnu v duelu Tipsport ligy postrádal neuvěřitelných třináct hráčů z kádru.

Oslabení ševci na závěr zimní přípravné soutěže podlehli druholigové Zbrojovce 1:2.

„Vždycky je to komplikace, když vám chybí tolik hráčů ze základní sestavy. Naštěstí jsou to jenom drobné věci, jako třeba nakopnutý kotník nebo nachlazení. Věřím, že do tří dnů budou kluci zpátky. Jenom je škoda, že se to stalo zrovna teď, protože s Brnem jsme chtěli sestavu více protočit,“ říká kouč.

Proti Zbrojovce postrádal nejen brankáře Rakovana a Tkáče, ale i Žáka, Pidra, Černína, Slončíka, Číže, Natchkebiu, Ndiayeho nebo Gonzaleze.

Po posledním duelu ve Skalici vypadli ze sestavy i Simerský, Bartošák a Kolář.

„Bohužel se to nyní nakupilo. Na druhé straně věřím, že až se všichni vrátí, budeme silnější, kompaktnější a nebezpečnější,“ přeje si Červenka.

Další prostor tak mohl dát třem cizincům, jenž jsou ve Zlíně na zkoušce.

O šanci se perou nigerijští útočníci Kenneth Ikugar s Charlesem Chibuikem a Gruzínec Tornike Akhvediani.

Proti Zbrojovce zaujal především Ikugar. Urostlý forvard se podobá svému krajanovi Victoru Olatunjimu, gól za Zlín však ještě nedal.

Fanoušci ševců byli zvědaví i na záložníka Cletuse Nombila.

Posila ze slovenská Petržalky ale zůstala v civilu a do utkání nezasáhla.„Nechtěli jsme riskovat zranění, protože s námi absolvoval teprve tři tréninky,“ vysvětluje Červenka. „Od pondělí již ale bude v plné zátěži a ve čtvrtek s Vyškovem nějakou minutáž dostane,“ slibuje.

Hrát by měl i Tomáš Schánělec. Kapitán sparťanské juniorky by měl být další posilou ševců.

V jednání je ještě příchod Afričana Baya z druholigového Vyškova.

„Jsem rád, že přijdou kluci, na které jsme čekali. Sice jsme je chtěli mít od první minuty přípravy, ale chápu, že probíhají zákulisní jednání a že se to nějakým způsobem vyvíjí. Budu rád, když budu mít všechny kluky u sebe,“ prohlásil Červenka.

S Brnem tomu tak nebylo, i proto přišla těsná porážka.

Úvodní část ale byla ze strany ševců velmi slušná. „První poločas měl od nás úroveň, mně se to líbilo,“ přitakává zlínský kouč.

„Gól nás sice na chvíli dostal dolů, ale kluci se během pěti minut zvedli. Byli jsme aktivní, hráli v nasazení. Měli jsme tam spoustu zajímavých momentů. Soupeře jsme až do přestávky prakticky k ničemu nepustili,“ hodnotí Červenka.

Jenom škoda, že ševci další akce nedotáhli k brance, k obratu. „Finální fáze po centrovaných míčích není přesná, bohužel nejsme schopní ze stran trefit hráče. Sami se ochuzujeme o šance, které mohou vést ke gólu, což mě mrzí,“ říká.

Druhá půle už ze strany předposledního týmu FORTUNA:LIGY nebyla moc dobrá.

Na výkonu Zlíňanů se projevila hlavně únava. „I když pauza byla krátká, kluci byli zmrzlí, ztuhly jim nohy. Soupeře jsme dvěma ztrátami dostali do hry. Nebyli jsme rychlí ani agresivní, pak nás to bolelo,“ pronesl.

„Bylo vidět, že někteří hráči po náročném dvanáctidenním bloku ještě nevydrží devadesát minut. Máme tři týdny na to, abychom nabrali ještě víc sil a zlepšili se,“ přidává.

Ševci začnou formu ladit v Turecku, kam odletí v pátek. O den dříve se na Vršavě utkají s druholigovým Vyškovem.

Na herním kempu by měli sehrát dva duely, generálku pak absolvují po příletu v Dunajské Stredě.