Kouzlo nového trenéra Bronislava Červenky funguje dál. Fotbalisté Zlína pod vedením osmačtyřicetiletého kouče neprohráli a neinkasovali ani ve třetím soutěžním utkání, v Pardubicích zvítězili 1:0 a ve FORTUNA:LIZE naplno bodovali po sedmi zápasech.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) doma podlehli poslednímu Zlínu. | Foto: David Haan/FK Pardubice

„Za výhru jsme nesmírně rádi, ale nic nepřeceňujeme," říká nástupce kouče Pavla Vrby.

Ševcům to po výměně trenéra šlape. Po příchodu Červenky a jeho asistentů Motala, Světlíka a Hellebranda remizovali v Olomouci a ve středu také nečekaně zvítězili v poháru v Ostravě 1:0. V neúplné tabulce sice zůstali poslední, ale mají stejně bodů jako patnácté České Budějovice.

„Od vedení klubu jsme dostali šanci a snažíme se pracovat jak nejlépe umíme. Dáváme tomu energii, duši, zlínské srdce. Jestli tomu časem dáme i nějakou herní tvář, se teprve uvidí, ale budeme dál usilovně pracovat. Věřím pak, že se výsledky dostaví a budeme tabulkou stoupat až na pozice, na kterých chceme být," prohlásil bývalý kormidelník Kroměříže.

O první venkovní výhře ševců v sezoně se postaral v nastavení první půle Alexandr Bužek svou premiérovou ligovou brankou.

„Buža je velmi talentovaný, mladý kluk, který se zvedá a je čím dá lepší. Je to čistý a strašně pracovitý klučina, fotbalu dává všechno," vyzdvihuje odchovance.

Červenka přiznává, že v Pardubicích by hrál, i kdyby byl k dispozici vykartovaný Janetzký. „Za výkon v Ostravě i za to, jak naskočil do utkání v Olomouci, si to zasloužil," pronesl.

Podle kouče to může v kariéře dotáhnout hodně daleko. „Přeji mu hlavně zdraví. Potom bude na sobě neustále pracovat a tyto výkony podávat dál," nepochybuje.

„On není jenom defenzivní hráč, ale platný je směrem dopředu. Dokáže přečíslit soupeře, dát průnikovou přihrávku," poukazuje.

V sobotu si chvíli zahráli i se Slončíkem a Tkáčem. Tak mladou středovou trojici ševci dlouho neměli. „Slon s Kačou jsou více ofenzivní, defenziva jim není úplně vlastní, ale úsek toho utkání zvládli všichni velice dobře. Věřím, že někdy přijde zápas, ve kterém nastoupí takto ve třech a dokáží hrát vyvážený fotbal nahoru i dolů," přeje si nejen Červenka.

V Pardubicích ale po změně stran hrál dobře celý zlínský tým, hlavně defenziva fungovala skvěle.

„Bylo strašně důležité, že nám vyšel vstup do druhého poločasu. Soupeř se nedostal do tlaku, do hry. Odehráli jsme to velmi aktivně, byli nebezpeční dopředu a vzadu si to hlídali," říká.

Zatrnulo mu jen chvíli před koncem, kdy brankář Dostál po dlouhém nákopu stopera Ichy vytěsnil hlavičku spoluhráče Černína na roh. „Byl to asi klíčový moment utkání," myslí si hostující kouč.

S úvodní částí spokojený nebyl. „Do zápasu jsme vstoupili hodně pasivně, působili jsme takovým unaveným dojmem. Soupeř nás zatlačil kombinační hrou. My jsme rychle ztráceli balon, byli v hlubokém bloku. Nebyli jsme v top formě," uznává.

Na ševce dolehla únava z náročného programu. Chvilku jim trvalo, než se po středečním pohárovém utkání v Ostravě rozběhali a rozdýchali. „Od třicáté minuty jsme byli domácím daleko vyrovnanějším soupeřem. Začali jsme hrozit z rychlých protiútoků. Vytvořili jsme si dvě nebezpečné šance, třetí pak skončila gólem, i když šťastným, tečovaným od obránce soupeře," dodal Červenka.

Jeho tým nyní čeká další důležitá bitva s neoblíbeným Jabloncem.