Nemožné ihned, zázraky na počkání. Trenér Bronislav Červenka za neuvěřitelně krátký čas proměnil fotbalisty Zlína, probudil je k lepším výkonům i výsledkům.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka při zápase v Olomouci. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Nástupce kouče Pavla Vrby s ševci při ligové premiéře získal cenný bod v Olomouci, ve středu pak senzačně vydřel postup do čtvrtfinále celostátního poháru, kam se Zlíňané probojovali poprvé od sezony 2017/18.

Poslední tým FORTUNA:LIGY ve dvou soutěžních duelech pod novým koučem neinkasoval, Baník v jeho vítkovické aréně přemohl 1:0 a po parádní trefě jeho bývalého hráče Rudolfa Reitera se těší na další duel v MOL Cupu.

„Za nás obrovská spokojenost. Kluci, co dostali šanci, dokázali, že umí hrát fotbal, taky do toho dali srdce, proto jsme zápas zvládli, byť jsme znovu měli i štěstí," uznal sportovně zlínský kouč Bronislav Červenka, který po minulém ligovém duelu významně obměnil sestavu, protočil hráče.

Ševci se i tak opět mohli po čtyřech dnech opřít o skvělou defenzivu, výtečného gólmana Dostála, který i ve druhém zápase po zranění udržel čisté konto, spoluhráče v těžkých chvílích podržel.

„Musíme se od toho odpíchnout. Nemůžeme hrát zápasy s výsledky 4:3 nebo 3:2. Nemáme na to, abychom hráli otevřený fotbal. Ano, chceme taky kombinovat a být nebezpeční směrem dopředu, mančaft na to ale potřebuje čas," uvědomuje si.

Ševci zaskočili Baník. Postup do čtvrtfinále poháru vystřelil z dálky Reiter

Mužem středečního utkání byl kromě svátečního střelce Reitera, který se parádně z dálky trefil ve 41. minutě, hlavně zmiňovaný gólman Dostál.

Zkušený brankář v utkání hned dvakrát vychytal střelce Almásiho, bravurně si poradil i se střelami Brazilce Ewertona či Fadeiry.

„Víme, jaké Standa podával výkony na začátku sezony. Zranění pro něj bylo velmi nepříjemné, pro mančaft to byl velký zásah. Standa se vrátil ve velkém stylu. Snad mu to vydrží do konce sezony nebo alespoň do konce podzimu," přeje si Červenka.

Uzdravenému Dostáli ale pomohli i borci v poli, kteří soupeře do mnoha tutovek nepustili.

Favorit se dlouho rozjížděl, hledal cestu před zlínskou branku.

„Bylo vidět, že kluci v úvodu utkání plnili pokyny, které jsme si řekli v kabině. Do třicáté minuty jsme soupeře až na střely ze střední vzdálenosti nepouštěli do nějakých velkých šancí," říká Červenka.

„Pak jsme si ale trošku sedli dolů, soupeř nás zatlačil. Deset minut pro nás bylo nepříjemných, propadali jsme ze stran. Domácí si vytvořili dvě nebo tři velmi nebezpečné situace, které naštěstí neskončili gólem," oddechl si.

Strání mi přirostlo k srdci, moc váhat ale nešlo, přiznává trenér Onda

Hosté pak zaskočili rivala střelou z dálky. Po Dramého přihrávce napřáhl Reiter a překonal Markoviče.

„Baník ve druhé půli nasadil obrovskou sílu do útoku. Nebylo jednoduché tomu čelit a být nahoře aktivní. Malinko jsme se stáhli před vlastní šestnáctku, přečkali jsme nějaké nebezpečné momenty a nakonec jsme to uválčili na 1:0," hodnotil Červenka.

Zatímco Zlíňané si užívali venkovní triumf, nespokojení domácí fanoušci na hráče Baníku pískali a řvali. „Taky jsme si to tady zažili," připomíná s úsměvem svoji ostravskou minulosti.

„Pro hráče ani trenéry to tady není jednoduché, na druhé straně Baník má obrovskou podporu od lidí. Určitě se z toho otřepe a zase začne vyhrávat. Nepochybuji že se vrátí tam, kam patří," dodává.