Moc si přál při domácí premiéře zvítězit, nakonec musel brát i bod. Fotbalisté Zlína poprvé pod vedením nového kouče Bronislava Červenky inkasovali, ale ani ve čtvrtém soutěžním zápase nenašli přemožitele. Ševci remizovali v 15. kole FORTUNA:LIGY s rovněž namočeným Jabloncem 1:1 a odpoutali se z posledního místa.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka při domácí premiéře s Jabloncem. | Foto: FC Zlín

„Pro mě i pro tým je povzbuzením každý bod, který uhrajeme. I když je Jablonec jen kousek před námi, není to adekvátní tomu, jakou má kvalitu. Kluci odevzdali asi maximum toho, co mohli. Na hřišti nechali srdce, síly. Doma chceme vyhrávat, ale bohužel někdy to nevyjde," uvedl zlínský trenér Červenka.

Ševcům výhru nepřinesly ani netradiční černé dresy. Venkovní sadu oblékli z pověrčivosti. Chtěli v nich navázat na úspěšnou sérii na stadionech soupeřů, kde neprohráli pět soutěžních zápasů v řadě.

Naopak ve žlutých trikotech naposledy schytali příděl s Mladou Boleslaví.

„Tohle nerozhoduju. Určili si je hráči. V kabině jsem zaslechl, že chtějí hrát v nich. Mně je to celkem jedno,“ tvrdil Červenka.

Ševci při domácí premiéře trenéra Červenky získali bod s neoblíbeným Jabloncem

Zlín neporazil Severočechy v nejvyšší soutěži v 21. ligovém utkání za sebou, naposledy uspěl v dubnu 2008. „Zdá se mi to strašně dlouho. Mohli jsme to zlomit," ví dobře domácí kouč.

Soupeři si rozdělili body posedmé v řadě. „Nakonec nejspíš zasloužená remíza,“ uznává.

Podle Červenky to byl zápas dvou rozdílných poločasů. „V tom prvním jsme hráli velmi dobře, aktivně v bloku. Měli jsme úzké hřiště, získávali jsme míče a chodili do protiútoků. Jeden jsme vyřešili nádherně. Byl jsem velmi spokojený. Škoda, že jsme nedotáhli ještě jednu situaci,“ štve Červenku.

Skóre otevřel po úniku a prudké přízemní přihrávce Bartošáka zblízka dorážející Fantiš.

Pojistku mohl ve 40. minutě přidat Bužek, kterého v tutovce výtečně vychytal hostující gólman Hanuš.

„Už jsem to viděl v brance," přiznává s úsměvem. „Hanuš to ale chytil fantasticky. Byl to zákrok dne," oceňuje Červenka.

Na druhé straně se Dostál vyznamenal při dorážce Krulicha zblízka. „Gólmani zase podali velmi dobrý výkon," říká.

Druhá půle už nebyla ze strany Moravanů tak vydařená. Ševce srazila inkasovaná branka krátce po přestávce. „Byl to jednoduchý gól," poznamenal osmačtyřicetiletý trenér.

Po centru Štěpánka skóroval nepokrytý Martinec. Zlín inkasoval po 228 ligových minutách, premiérově pod koučem Červenkou a poprvé od historického debaklu 5:9 s Mladou Boleslaví.

„Pak jsme na patnáct padali dolů do šestnáctky, byli jsme hrozně nízko, neaktivní, nechali jsme soupeři obrovský prostor na kombinaci. Málo jsme vytláčeli hru, dělali jsme dlouhé hřiště. Přečkali jsme dva tři nebezpečné momenty, které zaváněly gólem," ví dobře.

Ševci se postupem času z hluboké defenzivy dostali, zahrozili dvěma trestnými kopy Slončíka. První rána skončila na tyči, druhý pokus zneškodnil Hanuš.

„Tom to umí krásně trefit. Má suchou střelu, která padá jako list a v jednom momentě se zlomí. Neletí nahoru. Škoda, že mu tam jeden trestňák nespadl,“ mrzí kouče.

Byl to právě střídající Slončík, kdo společně s Dramém zase pozvedl hru Zlína, mužstvu pomohl. Mládežnický reprezentant mohl rušný duel definitivně rozseknout v nastaveném čase, po centru Cedidly hlavou mířil těsně vedle.

„Chyběl fakt kousek," ví dobře.

FORTUNA:LIGA má nyní reprezentační přestávku. Po ní čeká ševce těžké utkání v Praze proti Spartě. „Musíme nabrat spíš psychické síly,“ cítí Červenka.

K dispozici by měl mít i Pabla Gonzáleze. Španělský záložník totiž proti Jablonci nakonec nenastoupil.

„Měl trošku problém s lýtkem. Na předzápasovém tréninku to šel zkusit rozběhat, ale nebylo to na sto procent. Nechtěli jsme na těžkém terénu riskovat. Má natažené lýtko, mohl si udělat něco vážnějšího, což jsme nechtěli. Budeme ho potřebovat v dalších zápasech,“ ví dobře.