Vrátili se o pár týdnů zpátky. Do období, kdy jim ti vzadu nešlo a inkasovali spoustu branek. Fotbalisté Zlína mají za sebou nejhorší zápas pod vedením nového trenéra Červenky. Defenziva Moravanů pod Ještědem nefungovala tak, jako v předcházejících duelech. I proto ševci inkasovali v Liberci pět branek, po přestřelce padli 3:5.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka po utkání v Liberci. | Foto: FC Zlín

„Je to velký příděl. Není to dobře,“ ví dobře kouč Zlína Bronislav Červenka.

Osm gólů padlo ve vzájemných ligových zápasech vůbec poprvé. V sobotu skórovalo osm různých hráčů.

Slovan poslal brzy do vedení premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jan Žambůrek, ve 27. minutě zvýšil z penalty Christian Frýdek. Za hosty ještě před přestávkou snížil David Tkáč, ale po změně stran se prosadili domácí Marios Purzitidis, Lukáš Červ a střídající Michael Rabušic.

Porážku Zlína mírnili stoper Joss Didiba a v nastavení z pokutového kopu Vukadin Vukadinović.

„Nechci nikoho kritizovat ani střílet do vlastních řad, ale je to v hlavách hráčů. Je to o tom, aby si kluci zafixovali automatismy, dělali to, co po nich chceme,“ prohlásil Červenka.

„Když to předtím dělali, góly jsme nedostávali. Pokud se v obou šestnáctkách nebudeme chovat zodpovědně a agresivně, tak budeme zápasy prohrávat takovýmto způsobem. Pokud si někdo myslí, že když jsme uhráli pár bodů, tak to skončilo, plete se. Teprve to začalo,“ přidává.

Zklamaný Cedidla: Třetí gól nás rozhodil nejvíc. Z hřiště se stalo drnoviště

Zlínského kouče z pěti obdržených branek nejvíce štvala hned ta první.

V 7. minutě nacentroval z pravé strany Fukala a nabíhající Žambůrek poslal zblízka hlavičkou míč k tyči.

„Těsně před zápasem jsem dvěma hráčům, kteří byli nakonec u tří inkasovaných branek, říkal, aby se dívali kolem sebe a nesledovali jenom míč. Pak přijde situace a jeden ze stoperů uteče z prostoru, kde má být, a střední záložník nenabere nejmenšího hráče, který nám dá hlavou v klidu, bez souboje gól,“ nechápe.

Za chvíli hlavičkoval Kulenovič do břevna, ale brzy na to už to bylo 2:0. Pokutový kop s přehledem proměnil Frýdek, kterého předtím ve vápně fauloval Černín.

„Do zápasu jsme stejně jako na Spartě nevstoupili moc dobře a po jednoduché situaci prohrávali, což bylo trestuhodné. Úvodní branka určila ráz utkání,“ má jasno Červenka.

„Liberec byl po gólu lepší, nebezpečnější. My jsme se nemohli dostat do hry a uchylovali se k nakopávaným míčům, které k ničemu nevedly. Malinko jsme se zvedli až na konci prví půle,“ hodnotil kouč Zlína.

Janetzkého střelu ještě brankář Bačkovský vyrazil, ale v 36. minutě už nedosáhl na zakončení Tkáče, jenž s pomocí tyče zužitkoval předchozí sklepnutí od Cedidly.

Divoká přestřelka u Nisy. Ševci podlehli Liberci 3:5, jsou dál předposlední

Zlínští drželi reálnou naději na bodový zisk více než hodinu. Pak Frýdek nacentroval do vápna z přímého kopu a Mikulův pokus pohotově patičkou usměrnil do sítě Purzitidis.

„Se zápasem jsme chtěli něco udělat. Na začátku druhého poločasu jsme měli víc ze hry. Akce a kombinace nebyly špatné, ale z nedůslednosti hráčů jsme dostali třetí branku a zápas se definitivně zlomil,“ povzdechl si Červenka.

„Spadly nám hlavy dolů, na čím dál náročnějším terénu nám odskakoval balon. Soupeř dobře bránil, chodil do rychlých protiútoků a vstřelil další dva góly. My jsme už výsledek jenom korigovali,“ dodal hostující kouč.

Zlínští padli v Liberci pošesté z posledních sedmi ligových duelů a potvrdili, že mají nejhorší obranu soutěže, v ročníku inkasovali už 42 branek.

„Podobné utkání už se nemůže opakovat. Před sebou máme ještě jeden zápas a musíme se zlepšit,“ burcuje Červenka.