„Jsem rád, že to kluci doma zvládli. Za tu dřinu, kterou předvádí, si to zasloužili. Už se to muselo zlomit,“ prohlásil trenér týmu FC TRINITY Jan Jelínek.

Pohled na tabulku ale stále nijak příjemný není.

Ševci jsou stále předposlední, čtyři týmy před ním však mají pouze o bod více.

„Liga je nesmírně vyrovnaná, každý v ní může porazit každého. Pokaždé jsou to nervy. Sice jsme pořád patnáctí, ale máme před sebou další zápasy. Já věřím, že nás to nakopne a že tato cesta je správná,“ uvedl Jelínek.

Zlíňany proti Slovanu nerozhodila ani proměněná diskutabilní penalta van Burena.

Po rohovém kopu a souboji domácích hráčů s Mikulou ve vápně nejprve nechal sudí Všetečka hru pokračovat, ale po zásahu videorozhodčího svůj výrok přehodnotil a odpískal penaltu. „Já nevím. Nám v Budějovicích odvolali penaltu, tady se k ní zase vracíme. Přitom ani nevím, jestli vůbec byla. A když se podívám v minulém zápase na zákrok na Simerského v pokutovém území a bylo ticho po pěšině a ani to nikdo neřeší a ve středu pole se pískají jemnější zákroky,“ nechápe.

„To se pořád na něco čeká. Jestli bude, nebo nebude gól, zda se pískne, nebo odvolá penalta. Vím, že to rozhodčí nemají jednoduché. Nechtěl bych být v jejich kůži, na druhé straně to pak do zápasu vnáší emoce a někdy je to fakt složité,“ přidává.

Zlínský žolík Bartošák skolil "svůj" Liberec: Byl to centr! V záloze se cítí líp

V neděli ale ševci na nepřízeň sudích žehrat nemuseli. Duel s Libercem totiž zvládli.

Do vedení je v první půli poslal Dramé, vítězný gól obstaral v 76. minutě střídající Bartošák.

„Celkově jsme byli nebezpečnějším týmem. V prvním poločase jsme měli asi tři vyložené příležitosti, ale dali jsme jen jednu branku. Liberec jsme do ničeho vážnějšího nepustili. Věděli jsme, že je ale na míči silný a že druhá půle bude složitější. Uchýlili jsme se k brejkovým situacím a přineslo to ovoce ze standardní situace,“ těší Jelínka.

Toho mrzely jenom nevyužité příležitosti. Hotovo mohlo být daleko dřív. „Pak se na výhru tolik nadřeme. Přitom kdybychom odskočili, mohlo to být klidnější,“ ví dobře.

Střelecky se soužil hlavně Jawo. Gambijský forvard se dostal hned několikrát do zakončení, gól ale nedal. „Stejně jako ostatním hráčům mu věřím. Vím, že to tam jednou padne,“ dodává.