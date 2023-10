Chvílemi se držel za hlavu, rukama si projížděl po obličeji, vlasech. Fotbalista Zlína Rudolf Reiter jen složitě odpovídal na dotazy novinářů. Marně hledal správná slova, která by vystihla sobotní totální výbuch ševců v domácím zápase s Mladou Boleslaví.

Fotbalista Zlína Rudolf Reiter při zápase s Mladou Boleslaví | Foto: FC Zlín

Vrbův tým v šíleném duelu ztratil vedení 3:1, ve druhém poločase inkasoval neuvěřitelných osm branek a nakonec se Středočechy padli při rekordním skóre 5:9.

Podobný výsledek česká nejvyšší soutěže ještě nezažila. „Chaos!" shrnul jedním slovem.

Utkání na Letné stanovilo nový gólový rekord samostatné nejvyšší soutěže. Dosavadním maximem bylo deset branek v zápasech Slavia - Uherské Hradiště (9:1 v říjnu 1995) a Jablonec - Znojmo (5:5 v srpnu 2013).

Ve Zlíně v sobotu padlo dokonce čtrnáct gólů. Bláznovství, těžký úlet.

„Tohle už asi nikdo z nás nezažije. Asi je to rekord dostat osm gólů za 35 minut. Navíc vést v 50. minutě 3:1. Tím bych to asi shrnul," pokračoval rozladěně.

Podobný výbuch ve Zlíně nikdo nečekal. Ševci šli do zápasu po dvou remízách, povzbuzeni postupem v poháru do osmifinále, s posilou Pablo Gonzálezem na střídačce.

Nakonec utkání skončilo průšvihem, výsledkovým fiaskem.

„Ostuda," glosoval Reiter. „Nejhorší je, že dome dáme pět gólů a prohrajeme o čtyři," nechápal.

Sparťanský odchovanec, který prošel Bohemians, Brnem či Ostravou na podobný duel nepamatuje. „Ani v žácích ne, možná někdy v přípravce," vracel se do dětských let.

Tehdy hrál ještě pro radost, s nadšením. To všechno je fuč. Ševci jsou v krizi, sráží je neschopnost, místy až komické chyby.

„Mladé Boleslavi jsme sami pomohli," ví dobře. „Přitom trénujeme jak dementi, běháme jak koně. V týdnu všechno vypadá super. Všichni makají, nikdo nic nevypustí a pak přijde toto," kroutil hlavou.

Co se s ševci za stavu 3:1 stalo, nikdo neví. „Uspokojení tam nebylo. V naší situaci to snad ani nejde. Navíc zbýval skoro celý poločas," připomíná.

Že by hosty tak nakopl střídající Matějovský, si Reiter nemyslí. „Asi jim pomohl, protože je to jeden z nejlepších fotbalistů, co kdy českou ligu hrál, ale spíše si za to můžeme sami," tuší.

Zlínští nevyhráli už šest kol a zůstali poslední. „Jediná výhoda ve fotbale je, že za týden hrajete znovu, což je snad naše jediná útěcha," uvedl.

Hlavní otázkou je, zda za týden v Olomouci povede ševce trenér Vrba. Ve hře je totiž jeho konec. „Za koučem jednoznačně stojíme,“ dodal Reiter.