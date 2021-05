I proto si fotbalista Zlína Roman Potočný návrat do známého prostředí užil, byť proti bývalému klubu neskóroval, ševcům alespoň pomohl přerušit sérii porážek, na těžkém terénu vydolovat bod.

„Myslím, že jsme měli víc ze hry. Jenom škoda, že jsme nedali branku. Nakonec ale bod zvenku bereme. Máme jich třicet, jsme za ně rádi,“ přiznává třicetiletý záložník.

Nedělní duel žádnou líbivou podívanou nenabídl, žádný z týmů neměl výrazněji navrch. Šancí bylo málo, fanoušci, kteří se vrátili do hlediště po dlouhých sedmi měsících, se v ochozech spíše nudili.

„Hřiště se tady hodně boří, nedá se na něm moc kombinovat. Navíc nám ani Teplicím se nyní herně ani výsledkově moc nedaří. Byl to těžký a odbojovaný zápas. Remíza je zasloužená,“ míní.

Na trávníku bylo znát, že oběma týmům jde o hodně. Základem byla poctivá defenziva, bezhlavě dopředu se nikdo nehnal. „My jsme dobře napadali, posouvali se. Škoda, že jsme z nějakého brejku nedali gól. Hlavně Tomík (Poznar – pozn. red.) to měl na hlavě. Dal to ale kousek vedle,“ mrzí Potočného.

Podle něj mají Moravané v poslední době i smůlu v zakončení. „Třeba na Slavii jsme nehráli špatně. Ale třeba Poznar zahodil pár stoprocentních šancí,“ připomíná tutovky zlínského kapitána z předcházejících duelů.

Tentokrát si ale Fastav moc velkých možností ke skórování nevypracoval.

Jelikož ale vzadu pracoval dobře, konečně neprohrál.

Náskok před šestnáctým Brnem tak zůstává dál osmibodový. „Určitě se nám ulevilo, ale furt do konce sezony zbývají čtyři zápasy, nikdo není v klidu. Obavy určitě jsou. Musíme koukat sami na sebe a v sobotu bodovat doma proti Opavě,“ říká.

Pokud ševci proti poslednímu týmu uspějí, záchranu mají takřka jistou.

V klidu však nejsou ani Teplice, které v nejvyšší soutěži neskórovaly ve třetím zápase po sobě. Na výhru čekají ještě déle než Zlín. „Ani my nejsme ještě úplně v suchu, oni to ale mají ještě o dost těžší než my. Přeji nám oběma, abychom to zvládli. Chci, aby se Tepličky zachránily,“ přiznává. (lk)

Ke klubu, ze kterého v zimě 2017 odešel do Liberce, má pořád vztah. I proto sklářům nepřeje nic špatného. Koneckonců na sever Čech jezdí moc rád. „Moc jsem si to užil,“ říká Potočný. „Mám tam hodně známým, všichni mě hezky přivítali. Rád se sem vracím, protože odsud pochází moje manželka a mně se tady strašně líbí,“ vyznává se.