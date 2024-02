Když ubrání Tomáše Chorého, mají z poloviny vyhráno. Fotbalisté Zlína se chystají na reprezentačního útočníka, souboje s dvoumetrovým habánem budou jistě bolet. I když odchovanec olomoucké Sigmy letos skóroval ve FORTUNA:LIZE pouze pětkrát, je hlavní zbraní plzeňské ofenzivy a na hřišti nesmí dostat ani píď prostoru, jinak bude zle.

Obránce Zlína Martin Cedidla při derby se Slováckem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je to jedna z hlavních věcí, které musíme zvládnout,“ ví dobře také krajní bek Zlína Martin Cedidla.

Dvaadvacetiletý zadák se bude na straně potkávat spíše s Kolumbijcem Mosquerou, při bránění Chorého ale musí pomáhat stoperům Kolářovi s Didibou.

Zastavit „zlobra“ Chorého totiž není vůbec jednoduché.

„Je to velmi dobrý hlavičkář, je silný v osobních soubojích. Když ho eliminuje, máme velkou šanci uspět,“ uvědomuje si Cedidla.

Viktorka má ale v sestavě i další borce, co umí vstřelit branku, dokážou rozhodnout utkání. Nejlepším střelcem Západočechů je tvořivý záložník Šulc, nebezpečí hrozí i ze stran.

„V Plzni je to vždycky těžké. Poslední zápasy se nám tam úplně nevydařily. Snad si napravíme reputaci a utkání se nám povede lépe než v minulých sezonách,“ doufá odchovanec ševců.

Jsem jiný hráč než před pěti lety, tvrdí obránce Holík. Na jaře vypomůže Zlínu

Třetí tým tabulky se navíc v zimě posílil.

Do Štruncových sadů dorazili Červ, Valenta nebo Souaré.

Opory až na brankáře Staňka, jenž přestoupil do Slavie, zůstaly.

„Plzeň tým vhodně doplnila, mančaft má dobrý. Ale tím, že má stejného trenéra, nic moc nezměnila, hraje pořád stejně,“ míní Cedidla.

„Momentálně se jí docela daří, takže to pro nás bude těžké, ale chceme ji potrápit,“ přidává.

Viktoria v lize sedmkrát za sebou bodovala a před čtvrtým Slováckem už má sedmibodový náskok, na druhou Slavii ale ztrácí deset bodů.

Na vedoucí Spartu dokonce čtrnáct, takže šance na titul je mizivá.

„Do konce sezony pořád zbývá dost zápasů, může se stát cokoliv. Plzeň to bude mít hodně těžké, ale nějakou šanci pořád má,“ neodepisuje Viktorku Cedidla.

Ševce táhnou odchovanci. Trenér hráče nerozlišuje, chce ale ještě víc Zlíňáků

Západočeši jsou silní hlavně v domácím prostředí.

V Doosan Areně mají podporu fanoušků, odtud se body příliš nevozí.

Cedidla i tak do Štruncových sadů jezdí celkem rád. „Mně se tam hraje vždycky dobře,“ tvrdí.

„V Plzni je nádherný stadion, chodí tam dost lidí. Navíc se pokaždé hraje v podvečer, pod světly a zápasy mají speciální atmosféru. Já se na to těším,“ říká.

Moravané si ale nechtějí sobotní výlet na západ Čech jenom užít, ale do Baťova města by rádi přivezli i nějaký bod.

„Abychom uspěli, každý z nás musí zodpovědně plnit povinnosti a dané úkoly. Jenom tudy vede cesta k úspěchu,“ má jasno.

I když ševci dál zůstávají na barážové pozici, situace je daleko lepší než po úvodní porážce v Teplicích.

Holík se vrací na Letnou. Z Plzně bude ve Zlíně hostovat do konce sezony

Červenkův tým zvládl náročný anglický týden, doma okradl Slavii, skolil Slovácko, takže na jaře v prvních třech duelech bral čtyři body.

„Nevím, jestli jsme to čekali, ale je to slušné,“ míní.

Zlín si vychutnal hlavně triumf nad rivalem z Uherského Hradiště, obrat i výhra 2:1 potěšila všechny Zlíňany i fandy žluto-modrých barev.

„Pro nás to jsou důležité tři body. Potřebovali jsme konečně vyhrát, kór proti Slovácku. My i fanoušci jsme si to užili, děkovačka byla super,“ prohlásil.

Díky úspěchu v derby je nálada na zlínské Letné daleko příjemnější. Mančaft se dostal do pohody, naladil na další těžké boje.

Teď jde jen o to, aby výkony z předcházejících duelů zopakovali i dalších zápasech.