Při cestě na stadion zabloudil. Místo na Letnou v úterý ráno omylem dorazil do Areálu Vlastislava Marečka na Vršavu. Na předem domluvené setkání s novináři a zástupci klubu sice Vachtang Čanturišvili přijel s krátkým zpožděním, dopolední trénink ale bez problémů stihl.

Pětadvacetiletý fotbalista Vachtang Čanturišvili má ševcům pomoct k co nejlepším výsledkům. | Foto: www.fcfastavzlin.cz

„Mám velkou motivaci. Je to pro mě krok kupředu. Jsem připravený a doufám, že všechno bude v pořádku,“ věří nová akvizice zlínského týmu.

Gruzínský reprezentant nepřišel do klubu s velkou pompou. Ani fanoušci od pětadvacetiletého záložníka tolik neočekávají. Přitom odborníci se shodují, že moc lepších hráčů Trnava, kde Čanturišivili poslední rok a půl hrál, ve svém kádru neměla.

Pochvalně se o levonohém fotbalistovi vyjadřuje třeba bývalý kouč Fastavu Pavel Hoftych či sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera. A nebyli zdaleka jediní. Velkého bojovníka zaujatě sledovali i zástupci dalších nejen českých mužstev.

Vždyť odchovanec týmu Sasco Tbilisi se v tradičním slovenském klubu vypracoval mezi opory.

Čanturišivili byl jednou z ústředních postav Spartaku v cestě za mistrovským titulem. Bílým andělům pomohl z předkol probojovat se až do základní skupiny Evropské ligy. Na jaře už má ale táhnout soupeři přehlížené ševce.

„Můj manažer a také Pavel Hoftych mi řekli, že Zlín je dobrý tým s historií. Já těmto lidem naslouchám, jsou pro mě důležití. Něco jsem viděl také na internetu. To jsou důvody, proč jsem tady,“ prohlásil subtilní středopolař s obrovským potenciálem.

Vedení Fastavu vyhrálo přetahovanou o pětadvacetiletého záložníka s Jabloncem. Čanturišviliho si pojistilo na dva a půl roku.

„Vím, že tým má ambice, zlepšuje se a bojuje o pozice v horní polovině tabulky. To byl další důvod, proč jsem se rozhodl pro Zlín,“ říká.

V novém působišti se teprve rozhlíží. Čanturišvili žádného nového spoluhráče zatím nezná. S Jiráčkem a spol. se nejprve musí seznámit. Kariéru sportovního ředitele Grygery má ale zmapovanou dobře.

„Má za sebou skvělou minulost. Je to hráč s velkou historií,“ říká.

Neznámý pro posilu Zlína není ani kouč Michal Bílek.

„Vím, že v Gruzii trénoval Dinamo Tbilisi,“ uvedl.

Bývalý hráč ukrajinského celku PFK Oleksandriya ve známém klubu rovněž dříve působil, ale s Bílkem se v rodné zemi nepotkal.

„Byl tam ještě přede mnou. Já jsem do klubu přišel až později,“ připomíná.

Na spolupráci s respektovaným odborníkem, který slavil úspěchy ve Spartě i na lavičce českého národního týmu, se ovšem gruzínský reprezentant těší. „Známí mi říkali, že je to dobrý člověk,“ pronesl.

Ani s českou nejvyšší soutěží se moc seznamovat nemusí. Týmy zná z letní a zimní přípravy.

„Když jsem byl v Trnavě, hráli jsme asi čtyři zápasy s českými mužstvy,“ hlásí. Velké změny nečeká ani z hlediska úrovně.

„Co se týká fyzické hry a silového fotbalu, je to dost podobné jako na Slovensku,“ je přesvědčený.

Vyšších nároků se nebojí. Že se může měřit i s nejlepšími evropskými fotbalisty, prokázal na podzim, kdy v dresu Trnavy válčil na evropském poli. I když Spartak patřil mezi outsidery, proháněl slavné kluby, jako jsou Anderlecht Brusel, Fenerbah-ce Istanbul nebo Dinamo Záhřeb.

„Bylo to něco úžasného. Atmosféra a všechno kolem toho. Mělo to výbornou úroveň. Hráli jsme skvěle,“ líčí.

„A i když jsme třeba prohráli, fanoušci na nás nekřičeli. Nakonec jsme skončili v tabulce pouze bod za Fenerbahce, což bylo úžasné a taky krásné,“ přidává.

Podobnou euforii by chtěl zažít také ve Zlíně na Letné.

„Přišel jsem klubu pomoct. Chtěl bych si tady také zahrát Evropskou ligu. Těším se na to,“ uzavřel povídání.



Věřím, že spokojené budou obě strany, říká Hoftych

"Vakho je výborný kluk. Má zdravý charakter a je ochotný na sobě pracovat. Povaha, jakou má, má rád každý trenér. Občas je sice výbušný, někdy mu prdnou saze, to ale k fotbalu a vypjatým momentům patří. Do Trnavy jsme ho brali před rokem a půl. S jeho výkony i přístupem jsme byli maximálně spokojení. Na hřišti je nesmírně platný. Je schopný vytvořit šance spoluhráčům i sám zakončit. Navíc je ochotný na sto procent pracovat i směrem do obrany a zabojovat za spoluhráče. Jeho velkou výhodou je, že může hrát na více postech. Zleva, zprava. U nás v Trnavě hrál dokonce poslední zápasy v Evropské lize v obraně na krajním beku. V některých ligových zápasech ho trenér dával do středu hřiště. Hrál šestku či osmičku. Byl to jeden z hráčů, které jsem měl v Trnavě nejradši. Věděl jsem totiž, že je u něj kvalita a můžeme se na něj spolehnout.

V létě mu ve Spartaku končila smlouva, tak jsme se bavili o různých variantách. Chtěl změnu a klub s větší perspektivou. Zlínu se letos daří, na devětadevadesát procent bude na jaře hrát v první šestce. Zlín jsem mu doporučoval stejně jako Zdeňkům Červenkovi a Grygerovi jsem doporučoval Čanturišviliho.

Pevně věřím, že spokojené budou obě strany. Velká výhoda je, že se v Trnavě naučil slovensky a umí také anglicky. Pro adaptaci v novém klubu je to vždy dobře. Jediný háček je v tom, že společně s manželkou čekají dítě. Termín porodu je na přelomu ledna a února. Manželka měla všechny doktory v Trnavě, ale jak znám zlínské doktory v čele s Marcelem Guřanem, Jardou Hynčicou a Miroslavem Budošem, bude nejen o Vakha, ale i o jeho manželku ve Zlíně velmi dobře postaráno, protože tamní lékaři jsou opravdu machři.“ Bývalý trenér Zlína a sportovní ředitel Trnavy Pavel Hoftych