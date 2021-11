Radův tým ani přes snaživý, sympatický výkon neporazili už patnáct utkání za sebou, dlouhých třináct let.

„Doma chceme samozřejmě vítězit, brát body, ale remízu se vší pokorou beru. Je spravedlivá,“ míní kouč Fastavu Jan Jelínek.

I když na Letné gól včera nepadl, fanoušci, kteří dali před ligovým soubojem přednost před Jágrem a hokejovou záchranářskou bitvou, se rozhodně nenudili.

Šancí byly mraky, hned čtyřikrát skončil balon na tyči či břevnu.

„Pro diváky to bylo líbivé, zajímavé utkání, které si pro sebe vzali brankáři. Oba se předháněli v tom, kdo udělá zázračnější zákrok,“ chválil Jelínek Rakovana i Hanuše.

Jeho slova potvrdil i hostující kouč Rada.

V úvodu měl více práce jablonecký gólman, který zneškodnil nájezd Poznara a i střelu Čanturišviliho, který vzápětí orazítkoval břevno.

„Úvod mě mrzí. Začali jsme dobře, ale nepodařilo se nám vstřelit branku. Kdybychom dali gól, uklidnili bychom se. Důležité ale bylo, že jsme neinkasovali. Nula vzadu je taky dobrá,“ cítí Jelínek.

Severočeši se rozjížděli pomaleji, v nohách měli těžké čtvrteční utkání Konferenční ligy v Dánsku.

Hosty rozběhal až střídající Pilař ve druhé půli. Bývalý reprezentant mohl dramatický duel rozseknout, ale nejprve hlavičkoval po centru Kroba do břevna a pak mířil ve vyložené šanci do vzdálenější tyče. „Pro trenéry jsou takové utkání celkem složité,“ přiznává zlínský kouč.

„Chvilkami, když míč poskakoval na lajně, mi tuhla krev v žilách,“ přidal s úsměvem.

Domácí už tolik nebezpeční nebyli, přesto také párkrát zahrozili.

„Ve druhé půli nám chyběl pohyb. Měli jsme tam hluché místo. Snažili jsme se hru prostřídat, oživit, což se nám povedlo. Náhradníci výkon trošku pozvedli, zase jsme začali být nebezpečnější,“ uvedl Jelínek.

Líto mu bylo hlavně Vachtanga Čanturišviliho. Gruzínský křídelník se zase střelecky neprosadil, k premiérovému gólu ve FORTUNA:LIZE mu chyběl jenom kousek. „Mrzí mě to za něj, nespadlo mu to tam o pár centimetrů. Přitom v tréninku dal z podobné pozice nádhernou branku,“ říká. „Věřím, že to brzy protrhne a bude z něho gólostroj,“ přidává.

Čanturišviliho střídal kvůli zranění, ne výkonu. „Už o poločase jsme se bavili, protože měl problémy s kolenem. Nechceme riskovat zranění hráče a jelikož jsme to chtěli oživit, byl na řadě,“ vysvětlil Jelínek.