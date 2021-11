Na Letné tak o reprezentační přestávce panoval klid. Úplně spokojení ale v Baťově městě nejsou. „Herně se zlepšujeme. Projev i kondice jsou lepší, proti silným soupeřům umíme být nebezpeční. Co se týká umístění a bodů, tak tam musíme pomýšlet ještě na posun směrem nahoru. Doufám, že tak přemýšlejí i hráči,“ uvedl na klubovém webu Fastavu trenér Jan Jelínek.

Mladý devětatřicetiletý kouč si myslí, že ševci mají kvalitu na to, aby se ve FORTUNA:LIZE pohybovali ještě výš. Zbytečně ztracené body v domácím prostředí s Hradcem Králové nebo Bohemians 1905 ale nyní Moravanům chybějí.

„Všechno je to otázka sehranosti. Věřím, že se k tomu dopracujeme,“ je přesvědčený luhačovický rodák.

Právě domácí porážky s votroky a nezvládnutého závěru v Plzni lituje Jelínek nejvíc.

„Plzeň je těžký soupeř, herně byla lepší, ale v závěru jsme dostali gól a neudrželi jsme remízu 1:1. Byla škoda to takto ztratit,“ míní.

„Proti Hradci jsme podali dobrý výkon, ale nebyli jsme produktivní. Naopak soupeři to tam padalo,“ přidává.

Jiné výsledky jej až tolik netrápí, dívá se hlavně dopředu. Zlínský trenér věří, že se mužstvo bude dál zlepšovat. Pomoct mohou i mladíci, no name borci. Vždyť dres Fastavu v letošní sezoně i kvůli marodce navléklo hned sedm hráčů do 21 let. Z toho Conde, Cedidla a Tkáč patří k pravidelným členům základní sestavy.

Největší progres je u Davida Tkáče. Devatenáctiletý středopolař chytil šanci a mužstvu pomáhá důležitými brankami. „I když je úplný nováček a začal s námi až v letní přípravě, v tréninku i v zápasech pracuje dobře. Pro tým je přínosem,“ říká.

Cedidlu, který má na svém kontě více než šedesát ligových startů, jako začátečníka nebere, byť věkem patří pořád k nejmladším.

„V tomto ohledu na něj mám vyšší nároky. Třeba v Liberci nebo proti Českým Budějovicím předvedl dobré výkony, ale také měl zápasy, které mu nevyšly. Je důležité, aby ustálil formu,“ míní.

Další mladíci z juniorky, Hrdlička, Bobčík či Nečas spíš sbírají zkušenosti, nasávají atmosféru prvoligového fotbalu. „Příležitost dostali a čuchli si k lize. Ví, na čem musí pracovat. Ještě ale nejsou na úrovni, že by byli naplno platnými hráči kádru. Nesmí si myslet, že už mají splněno, musí se chtít pořád zlepšovat,“ vysvětluje zlínský trenér, který kromě tradičních opor sází i na zahraniční fotbalisty.

S nimi to je ale občas těžké. Conde dlouho byl v Africe kvůli propadlému vízu a neabsolvoval celou přípravu, Gruzínci Čanturišvilimu chybí nadstavba v podobě gólů a asistencí, zranění na dlouhou dobu vyřadilo Jawa a více se čekalo i od Dramého, kterému chybí lepší koncovka.

„Spolupráce s nimi je zajímavá, protože mají jinou mentalitu. Měl jsem možnost je poznat už coby trenér béčka, když s námi občas chodili. Třeba Vachtang Čanturišvili má výbušnou povahu, ale zdravým způsobem. Je to vítězný typ. Na Cheicka Condeho musíte zase jinak než na Lamina Jawa, který je extrovert. Rozhodně to je s nimi zajímavá práce. Oni se chtějí zlepšovat, jsou to vesměs mladí hráči. Musí ale plnit roli v týmu a dodržovat pravidla. Když to dodržují, tak mohou být přínosem,“ dodává Jelínek.