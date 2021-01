Hlavní je tvrdá práce, která by ševcům měla přinést konečně klidné jaro a záchranu v nejvyšší soutěži. „Musíme se dívat sami na sebe, než do nějakých výšin. To už nám dávno uteklo,“ ví dobře kouč Fastavu.

„Na podzim jsme získali body i v zápasech, ve kterých jsme nehráli dobrý fotbal. Poslední dvě utkání jsme zase hráli dobře, ale udělali jsme jenom bod. Ono to jde proti sobě. Pokud ale vydržíme a budeme pracovat jako doposud, výsledky přijdou. Mužstvo chceme budovat a posouvat dál,“ říká.

O sestavě pro zápas v Opavě máte jasno?

Variant máme víc, takže necháváme to otevřené, ale základ tam samozřejmě je. Vždycky záleží na soupeři, způsobu jeho hry. Zda hrajeme doma či venku. Pro nás je Opava těžko čitelná.

Co říkáte na to, jak soupeř obměnil kádr?

Opava přivedla spoustu hráčů, teď k nim musí nalézt klíč. To je ale její problém, práce pro Radka Kováče, aby se v tom zorientoval. My máme buď smůlu, nebo štěstí, že je chytíme hned na začátku. Můžeme využít toho, že nejsou tak sehraní a nemají takovou sílu, I tak to ale bude boj na život a na smrt. Opava je v klinické smrti a snaží se mrtvolu resuscitovat, kdežto my, pokud neuspějeme, tak nám silně fučí do zad a máme zase těžší pozici než předtím.

Pokusíte se do startu jara ještě někoho získat, nebo si vystačíte se současným kádrem?

Jednoho hráče jsme předělali ze stopera na beka, druhý tam taky může hrát. Pak už nám ze šesti stoperů zbývají jenom čtyři, tak jak tomu bylo proti Líšni. Ve dvou zápasech jsme si něco ověřili.

S čím vůbec jdete do druhé poloviny sezony?

Máme sice o zápas méně, ale spousta mančaftů má k dobru i dvě utkání, takže to není tak jednoduché. Musíme se dívat sami na sebe, než do nějakých výšin. To už nám dávno uteklo. Tady nyní začíná nějaká přestavba týmu. Na podzim jsme získali body i v zápasech, ve kterých jsme nehráli dobrý fotbal. Poslední dvě utkání jsme zase hráli dobře, ale udělali jsme jenom bod. Ono to jde proti sobě. Pokud ale vydržíme a budeme pracovat jako doposud, výsledky přijdou.

Nastal čas, kdy chcete kádr omladit?

Cítím to tak, navíc vidím mladé hráče, kteří musí dozrát. Nyní je potřeba některým z nich šanci dát. Konkurence se najednou zvýšila, což je obrovsky důležité. Žádný hráč nemůže odpočívat a myslet si, že má pozici předplacenou. Někteří kluci fotbalově dospěli, dávají najevo, že se chtějí poprat o fleky. Už to nejsou jenom tréninkoví sparingpartneři, ale hráči, kteří už zvedli hlavu a dívají se, kde to hřiště je a chtějí na něj vejít.

Oba zimní přípravné zápasy jste odehráli se čtyřmi obránci. Osvědčilo se to?

Je to trošku jiné. Čtrnáct dnů jsme pracovali na tom, abychom to znovu oprášili a případně se do tohoto způsobu hry mohli vrátit. Ve Zlíně nyní máme šest stoperů, takže když jednoho z nich vyndáme a dáme ho na kraj, furt nám jich zbývá pět, takže je na ně tlak, ale zase je dobré, že můžeme hrát i se třemi obránci a hráče různě rotovat. Variabilita je tím pádem větší.

Z Procházky se už natrvalo stal levý bek?

Je to zkušený hráč. Prochy má obě nohy vyrovnané, umí kopnout pravou i levou. Nedělá mu to žádný problém, proto jsme ho tam taky dali. Určitě je to jedna z variant.

Proti Líšni nastoupil i uzdravený Matejov. Může být v sobotu v základní sestavě?

Viděli jste to. Propad je tam velký. Musí hodně potrénovat, protože v momentálním stavu není schopný nastupovat. Je to jenom o něm, jeho vůli, aby všechno dohnal. Ovšem není to tak jednoduché. Nebyl na hřišti tři měsíce a to už je na hráči vidět. Robo je navíc rychlostní, dynamický fotbalista, který se do pohody musí dostat sám.

Conde jako jediný hráč odehrál proti Líšni celé utkání. To byl záměr, aby se dostal zpět do formy?

Je pravda, že po covidu neměl formu. Nebyl to on. My jsme to cítili. Poslední dva zápasy už je to lepší. Připadá mi, že je to taková mašina. Čím víc hraje, tím je lepší. Proti Líšni odehrál nejpovedenější zápas ze všech. Bylo ho vidět, měl dobré řešení, málo ztrát. Už to byl zase ten dobrý Conde, kterého známe. (úsměv)

Co Francouz Toutou? Zapojíte jej více do hry než na podzim, kdy od vás nedostával tolik příležitostí?

Vidíme ho v tréninku. Zase je to jednou ano, jednou ne. Je u nás chvíli, takže se adaptuje. Až to bude čtyřikrát ano a jednou ne, potom je to úplně jiný pohled. (úsměv) Ale Toutou je pracovitý hráč, který nic nevypustí. Pracuje, snaží se. Horšit se nebude, už bude jenom lepší a lepší.

Cítíte, že zahraničí hráči potřebují ještě čas?

Jawo a Conde jsou určitě adaptovaní, Youba Dramé má nějaké nedostatky, které se snažíme odstranit. Ale zase má nějaké výjimečné věci, jež nemají jiní hráči. On nám to ukazuje. I proti Líšni tomu tak bylo. Pokud postupně odbourá horší věci, bude to výborný fotbalista. S Dramém jsme seděli dvacet minut. Sestříhali jsme mu každý kontakt z minulého zápasu. V něm bylo jasně vidět, co udělal dobře a co špatně. Ale je to výborný kluk, jenž chce na sobě pracovat. Ví, čeho chce dosáhnout.

Jak jsou na tom marodi Jiráček, Čanturišvili a Mártinez? Stihnou start ligy?

Pedro nám zůstal viset ve Španělsku, kde se zpřísnily podmínky ohledně koronaviru. Je zablokovaný. Čanturišvili nám onemocněl, počítáme, že ve čtvrtek začne trénovat, takže uvidíme, zda bude schopný jít alespoň na lavičku. Petr Jiráček byl na vyšetření v nemocnici. Jakým způsobem se bude postupovat dál, to musí rozhodnout lékaři.

Nemáte obavy z počasí?

Hřiště jsou vyhřívaná, nám jde spíš o trénink. Něco jiného je umělka a přírodní tráva, na které hráči byli po vánoční pauze vůbec poprvé. Pokud trávník není vyhřívaný, je prakticky nepoužitelný. Trénovat na hlavním hřišti je ale luxus. Před mistrovským utkáním se ale na Letnou musíme alespoň jednu dostat. Na Vršavě na nás čeká i přírodní tráva, ale doteď nebyla způsobilá. Tím, že přes nos vždycky přimrzne a přes den zase roztaje, voda odtud nemizí. Každé ráno to kontroluji a trávník hodnotím, zda se na něj dá jít.