„Každá domácí ztráta je velmi bolestivá. Neuspěli jsme v Karviné, teď jsme přišli o další body. Samozřejmě je to pro nás komplikace, ale máme ještě osm zápasů, abychom se s tím popasovali urvali co nejvíce bodů,“ prohlásil Jan Kameník.

Z výsledku 2:3 i výkonu v první půli byl hodně rozčarovaný. „Panuje velké zklamání a nespokojenost,“ přiznává.

Hodnocení nedělního duelu rozdělil do tří částí. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Prvních deset minut byli aktivní. Na hráčích byla vidět velká chuť. Bohužel jsme neproměnili vyloženou šanci a po deseti minutách inkasovali branku, když jsme propadli propadli na levé straně,“ povzdechl si Kameník.

Afričanu Jawovi, který zazdil přečíslení tří domácích hráčů na jednoho hostujícího zadáka, zazděnou tutovku zatím nevyčítal. „Už je to podruhé, co nedal vyloženou šanci, ale abych byl objektivní, musím se podívat na video a v klidu to zanalyzovat,“ uvedl.

Zbytek první půle kouče Fastavu dopálil mnohem víc. „Nehráli jsme dobře. Kazili jsme jednoduché míče, nešlo nám to v rozehrávce. Nemohli jsme se dostat do organizované defenzivy Budějovic,“ láteřil.

Aby toho nebylo málo, obdrželi ševci před přestávkou gól z penalty, kterou sudí Julínek nařídil až po zhlédnutí videa.

Ševci se ale ve druhém poločase i díky změně rozestavení zvedli. „Začali jsme hrát na dva útočníky a dostali se do zápasu. Pomohli jsme si standardkou,“ připomněl gól obránce Simerského.

Moravané dál protivníka mačkali, vytvářeli si šance i závary. Místo vyrovnání ale přišla druhá trefa Mršiče a vedení Dynama 3:1.

„V závěru jsme si pomohli střelou, ale vyrovnat se nám už nepodařilo,“ posteskl si osmatřicetiletý trenér.

Fastavu k remíze nepomohlo ani střídání dlouhána Jawa, kterého nahradil pohyblivější Janetzký. Kameníkův tah ale ne všichni na Letné pochopili. Někteří diváci dokonce pískali.

„Chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Museli jsme se nějak rozhodnout,“ vysvětluje kouč Zlína.

„Lamin odehrál dobré utkání. Naším záměrem bylo oživit ofenzivu čerstvým hráčem a dát tam rychlostní typ. Fantiše jsme nechtěli střídat, protože uhrával spoustu balonů a hodně zaměstnával hostující stopery, proto šel dolů Jawo,“ pokračuje.

Některým fanouškům se nezamlouval ani tah s Condem, který o přestávce nahradil Čanturišviliho.

„Přitom do naší hry vnesl hodně pohybu. Naši hru oživil a pomohl nám,“ je přesvědčený Kameník. „Dokázal se dostat přes jednoho hráče, byl často na balonu, I díky němu jsme měli více ze hry,“ obhajuje Kameník mladého Afričana.

Jinak moc na výběr neměl. Na marodce dál zůstává útočník Poznar, fit není ani Lotyš Ikaunieks. „Magnetická rezonance neodhalila žádný zásadní problém. Od úterý normálně začíná trénovat s týmem. Do zápasu na Spartě s ním počítám,“ dodal.