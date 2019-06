Středeční duel v 59. minutě rozhodl Peter Štěpanovský, který proměnil penaltu nařízenou za faul brankáře Dostála na Sukupa.

„Spokojený samozřejmě nejsem,“ přiznal po prohraném duelu zlínský trenér Josef Csaplár.

I přes nepříznivý výsledek ale znovu našel ve hře Fastavu řadu pozitivních věcí. „Utkání pro mě bylo podobné jako s Trnavou. Tentokrát však byly oba poločasy rozdílné,“ uvedl Csaplár.

Mnohem více se mu líbila úvodní část.

„Měli jsme čtyři vyložené šance a měli vést,“ ví kouč Fastavu. Druhý poločas už nebyl ze strany účastníka FORTUNA:LIGY tak dobrý.

Ševcům uškodilo střídání, po změnách v sestavě už vůbec nebezpečný nebyl. „Bylo to hodně rozbité a nebylo to tak dobré, jako první půle,“ souhlasí známý trenér.

Pár věcí v sestavě Fastavu Casaplárovi sedí. Jsou mu jasné. Nyní ale poznává, kudy to nepůjde. „A právě tato cesta je pro mě užitečnější,“ míní.

Ševci musí na soustředění, kam odjíždějí už ve čtvrtek, zapracovat hlavně na ofenzivě.

„V hojné míře se v naší hře objevuje to, co chceme hrát. Evidentně ale musíme zlepšit koncovku a finální přihrávku. My se do šestnáctky soupeře dostaneme hodněkrát, ale řešení je špatné,“ všímá si nový zlínský kouč.

Svěřence ale ani přes rozpačitý výkon nezatracuje.

„Kdo, co umí, to je vidět v mistrovském zápase od šedesáté minuty nahoru. Příprava je něco jiného. Chybí tlak, diváci, všechno,“ připomíná Csaplár.

O základní sestavě neustále přemýšlí. Jasno má momentálně na osmi místech. Proti Zbrojovce navíc Zlínu scházel zraněný Poznar, který by měl na Letné pokračovat, Argentinec Podio a také nový útočník Ikaunieks.

Posila z Jablonce se k týmu připojí až na soustředění v Rakousku. Doma naopak zůstane útočník Železník, jenž si ve víkendovém zápase s Trnavou poradil koleno a mimo hru bude až šest týdnů.

„ Má něco s vazy, meniskem. Co vím, tak s podobným zraněním laboroval už dřív,“ říká Csaplár.

Do zahraničí s týmem neodjedou ani Hronek, Jakubov a Votava. „Jsou zranění, načatí. Dostali svolení a mohou si hledat angažmá,“ přiznává Csaplár, který proti Brnu poprvé vyzkoušel záložníka Jakuba Janetzkého.

Opavský odchovanec podepsal ve Fastavu smlouvu na čtyři roky. Z Jablonce přijde také Lotyš Ikaunieks, v jednání je příchod ještě jednoho hráče.

Přípravný fotbal

FC Fastav Zlín – FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0), hráno v Luhačovicích

Branka: 59. Štěpanovský z penalty

Žlutá karta: Rakovan (Zlín)

Diváci: 200

Zlín: Rakovan (46. Dostál) – Matejov (65. Cedidla), Bačo, Hlinka (46. Buchta), Bartošák – Vraštil (80. Hellebrand) – Džafić (46. Čanturišvili), Janetzký, Jiráček (46. Hnaníček), Slaměna – Vyhnal. Trenér: Josef Csaplár.

Brno: Floder (46. Halouska) – Kotula (76. Šural), Šural (46. Pavlík), Kryštůfek (46. Černín), Eismann (46. Sukup – Bariš (46. Moučka), Růsek (46. Jurásek), Kříž (46. Mach) – Přichystal (76. Růsek), Zikl (43. Štepanovský), Vintr (46. Bartolomeu).