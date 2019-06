„Neumím garantovat výsledky, ale chci, aby se diváci bavili a okamžitě viděli, že náš tým má vášeň, jiskru, drajv,“ prohlásil šestapadesátiletý odborník.

„Chceme hrát koukatelný, náročný, agresivní fotbal s lidskou tváří, s vysokým rizikem, celoplošným tlakem na balon a presinkem,“ líčí Csaplár.

Čekat nechce dlouho. Týmu chce vštípit svoje myšlenky do dvou týdnů. I když celou kariéru preferuje klasické rozestavení 4-4-2, systém chce ušít hráčům, které zatím poznává, na míru.

„Rád používám slovo balanc. Na sebe jsem tvrdý, ale chci, aby se všichni cítili dobře a aby nás to bavilo,“ pronesl.

První dojmy ze Zlína má pozitivní. Klub srovnává s Libercem, kde získal jediný český titul.

Na Moravu zamířil bez rodiny. Doma nechal manželku i čtyři děti, včetně těžce nemocného šestiletého syna. „Do Zlína jsem přijel v pondělí a dvě hodiny jsem seděl s realizačním týmem,“ vykládal.

O den později už se vrhl do práce. Letní příprava je letos krátká, na vyladění formy mají ševci pouze měsíc. „Někdy je to málo času, jindy zase hodně,“ tvrdí.

Ševci zahájili přípravu jako jeden z prvních celků FORTUNA:LIGY. „Je to souběh více věcí. Tým má nového trenéra, takže je lepší, abych měl více času na poznávání,“ uvedl.

Zlín beru jako originál

Že by kopíroval své předcházející štace, nehrozí. „Nearchivuji si to, co bylo v Liberci, ve Slavii nebo v Příbrami. Zlín beru jako originál,“ říká.

Po vedení zatím nepožaduje ani posily, na nikoho netlačí, i když rozhovory o nových hráčích už probíhají. „Neřeknu jména ani posty. Není to vhodné vůči fotbalistům, kteří tady jsou,“ vysvětluje.

Do Zlína by rád přilákal ambiciózní a pracovité borce, kteří neslyší pouze na peníze a lukrativní smlouvy. „Hráči musí do Zlína sami chtít jít. Musí být běžecky silní, rychlí a umět dát gól,“ říká. Csaplár patří mezi trenérské budovatel. Rád pracuje s neznámými mladíky a umí oživit i chřadnoucí veterány. „Hráčů je spousty, hlavně v zahraničí, ale každý příchod musí dávat smysl a klubu něco přinést. Taky chci, aby po mně zůstala černá čísla,“ líčí.

Csaplár ševce povede s asistenty Kameníkem, Hubáčkem a Novákem. Žádného kolegu z předcházejících angažmá si s sebou na Moravu, kde trénuje vůbec poprvé, nevzal. „Řešili jsme to, nakonec jsme se přiklonili k této variantě. Problém s tím nemám, zažil jsem to ve Slavii, Emirátech i v Polsku,“ přiznává.

Fyzické testy, pak nabírání kondičky

Již ve středu čekají hráče Fastavu fyzické testy v Olomouci. Ve zbytku týdne se budou ševci věnovat hlavně nabírání kondice. „Některé věci byly hotové dávno před mým příchodem. Nechali jsme to tak, jak to bylo naplánované. Od prvního tréninku se bude měnit forma i obsah,“ tvrdí.

I když ve Zlíně nejsou podmínky pro přípravu ideální, Csaplár si nestěžuje. „Hráčům jsem řekl, že nemáme problém, ale akorát nepohodlí. Nikdo však kvůli tomu brečet nebude,“ ví.

„Výrobní podmínky se musí zlepšit, ale to je problém celého českého fotbalu, nejenom Zlína. Vedení to chce posunout,“ vnímá nový kouč a kvituje, že FORTUNA:LIGA nabídla v minulém ročníku více utkání. „To už jsem říkal před patnácti lety v televizi,“ usmívá se.

Proto byl pro něj nový herní model zajímavý. „Určitě je lepší než ten starý,“ tvrdí. „Český fotbal potřebuje víc zápasů, ve kterých o něco půjde. Je trapné, když majitelé klubu musí platit fotbalisty, kteří od prosince do července odehrají jenom čtrnáct soutěžních utkání,“ prohlásil.