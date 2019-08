Emoce tryskaly všemi směry. Nejprve se pořádně rozohnil domácí veterán Zavadil, který za kritiku hlavního arbitra vyfasoval druhou žlutou kartu a brunátný předčasně pelášil pod sprchu.

Opavskou apokalypsu dokonal ve třetí minutě nastavení třetím gólem Poznar. Frustrovaní domácí fanoušci naházeli na hřiště kelímky a další předměty, terčem byl hlavně asistent rozhodčího Šimáček.

„Zaskočený jsem spoustou zla, až skoro nenávisti. To se mi nelíbilo. To je divný,“ prohlásil po utkání kouč Fastavu Josef Csaplár. „Jako člověk to těžko dávám, míra zla tady je šílená. Teď se bavím o divácích. Udělalo to na mě hnusný dojem," přidává zklamaně.

Nepříjemný závěr pokazil zlínskému trenérovi radost z jednoznačné výhry 3:0. I přes excesy si ale známý kouč tří bodů vážil. „Vyhráli jsme zaslouženě. Utkání se ale při troše větší kvality dalo rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme měli nevšední množství šancí a zakončení,“ říká Csaplár.

Ševci měli od začátku navrch. Do vedení šli ale až v závěru první půle, kdy se prosadil dorážející Poznar. Brzy po změně stran přidal Podio pojistku a triumf Fastavu završil v nervózním závěru Poznar. „Druhý poločas jsme kvalitu potvrdili i střelecky,“ těší Csaplára.

Zlín venku v lize bodoval poprvé po osmi zápasech a připsal si druhé vítězství za sebou. „Z naší strany to bylo hodně fotbalové. Předvedli jsme nádherné akce. I přes tři vstřelené góly nám ale pořád v koncovce chybí větší klid i přes tři vstřelené góly,“ říká Csaplár.

Někteří fanoušci mužstvo po prohraném derby odepisovali, nyní už ale znovu věří v dobrou sezonu.

„Výsledkově se zvedáme, ale nemyslím si, že bychom v Olomouci nebo na Slovácku hráli o tolik hůře,“ míní zlínský trenér, který ve hře vidí malý pokrok, ale také spoustu hluchých míst. „Se Slavií jsme hráli ještě lépe než v Opavě, hlavně v prvním poločase. Špatná nebyla ani úvodní část s Libercem nebo závěr s Teplicemi,“ připomíná předcházející vítězné bitvy.

K sobotnímu triumfu přispěl také záložník Jakub Janetzký. Letní posila z Opavy poprvé v sezoně nastoupila v základní sestavě Fastavu a premiérově se v nejvyšší soutěži postavila proti mateřskému klubu. „Napomohlo tomu, že si Martin Nečas na tréninku udělal něco s kolenem. Dostal koňara a nebyl tady s námi. Kuba je z Opavy, navíc dal gól Teplicím,“ vysvětluje Janetzkého zařazení Csaplár.

Opavského rodáka po utkání chválil. „Udělal mi radost. Podal zajímavý výkon,“ ocenil náročný kouč.

Jaký prostor bývalý mládežnický reprezentant dostane v dalších zápasech, ale není jisté. V Baťově městě totiž stále shání posily. „Jména neřeknu, ale s některými hráči jednáme. Všechno je to věcí Zdeňka Grygery. Já na klub nijak netlačím, nejsem blázen. Pořád mě zajímaví černá čísla,“ prohlásil.

Jasno bude za dva týdny o reprezentační přestávce. Csaplár totiž po duelu v Českých Budějovicích předá vedení klubu zprávu o stavu kádru a svůj pohled na zázemí a kolegy z realizačního týmu.