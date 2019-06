„Tři branky jsme dostali jako školáci. Zjistili jsme, kudy cesta nevede,“ zlobil se zlínský kouč Josef Csaplár.

Čtvrteční přípravný duel proti účastníkovi Ligy mistrů odhalil nedostatky a některým borcům nastavil zrcadlo.

„Zjistili jsme, že někteří hráči na to evidentně nemají. Nestíhají,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi nový trenér Fastavu. Jinak ale hodnotil týdenní soustředění v Rakosku pozitivně.

Jak se vám líbil přípravný duel s Lokomotivem Moskva?

Jsem hlavně moc rád, že se tento zápas udál, protože utkání s těžkými soupeři mají jednu ohromnou výhodu v tom, že vás protivníci postaví před zrcadlo a vlastně vás svléknou do naha, což se ukázalo i nyní. Prohráli jsme sice 2:4, ale mně se utkání moc líbilo. I když jsme v desáté sekundě inkasovali, výsledek jsme otočili. Opravdu jsme hráli dobře, dali dva nádherné góly po nádherných akcích.

Nakonec jste ale prohráli …

Druhá půle byla trošku ovlivněná tím, že soupeř v pětatřicetistupňovém vedru vyměnil celou jedenáctku. Nám už trošku docházely síly, přesto jsme byli i ve druhé půli víc na balonu. Vypracovali si dvě tři příležitosti.

Proč jste zápas nakonec nezvládli?

Protože jsme tři branky dostali jako školáci, jako malé děti. Přitom vstřelené góly byly po nádherných akcích. Předtím jsme je museli ziskem míče nebo hezkou kombinací odpracovat. Džafic zase geniálně přehodil gólmana. Další věc, co jsem zjistil, že někteří hráči na to evidentně nemají. Nestíhají.

Budete to nějak řešit?

Přestupní termín je dlouhý. Je to otázka, výzva. Myslím, že na tomto poli klub bude aktivní.

Co říkáte na výkon Antonína Fantiše, který se do Zlína vrátil po dvou letech?

Všichni trenéři i hráči se shodneme, že to je hráč, který nám pomůže. Znám ho od dětství, byl jsem s ním rok a půl v Příbrami. Věděl jsem, do čeho jdeme a jakého hráče přivádíme. Pokud si udrží výkonnost, kterou ukázal proti Lokomotivu Moskva, máme se na co těšit.

Jak se vám líbil Hnaníček na pravém kraji obrany?

Tam jsme trochu improvizovali, protože Robo Matejov má problém s úponem. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Hrál nejprve na pravém beku, pak i středního záložníka. Jeho přístupem jsme příjemně překvapený. Pepa je dobrý, pozitivní.

Hodně prostoru od vás v přípravě dostává Martin Nečas. Má šanci na základní sestavu?

Mně se hrozně líbí. Já mám rád typy těchto hráčů. Je to Zlíňák, má zajímavou budoucnost. S Trnavo hrál naprosto excelentně, teďka si to nyní sedá. Jenom chci od něj víc drzosti, nespoutanosti. Musí si víc dovolit. Vím, že předtím hrál za juniorku a teď nastoupil proti účastníkovi Ligy mistrů a druhému týmu ruské nejvyšší soutěže, ale on nemůže hrát při zdi, alibisticky. To pak jsem na něj zlý, naštvaný. V jednadvaceti letech nemůže hrát ustrašeně.

Splnilo herní soustředění v Lienzu účel?

Já jsem toto soustředění zdědil, ale musím říct, že mně to vyhovovalo. Podmínky, jídlo, hotel ubytování, hřiště, všechno bylo skvělé. Bylo to jedno z nejlepších soustředění, které jsem kdy absolvoval. Jenom malinko haprovalo počasí. (úsměv) Do Alp se jedí proto, že je tady chladněji, ale v zápase s Lokomotivem bylo pětatřicet stupňů. Tím vedrem jsme byli malinko zaskočení, museli jsme posouvat tréninky, ale všechno jsme zvládli.

Jaký máte nejbližší program?

V pátek i v neděli mají kluci volno. V sobotu nás čeká utkání v Újezdci, kde slaví sto let fotbalu. V pondělí pokračujeme v přípravě ve Zlíně. Otázka je, kde budeme trénovat. Musíme tento oříšek rozlousknout, abychom pokračovali v kvalitě, která byla v Rakousku.