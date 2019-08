Branky Fastavu zaznamenali Železník, Slaměna, Čanturišvili a střídající Džafić, Za domácí korigoval výsledek Strnad.

Náročný trenér Zlína Josef Csaplár byl spokojený pouze částečně.

„Pro nás je to splněná povinnost. Předvedli jsme řadu hezkých věcí, které se mi líbily. Dali jsme pěkné góly, měly další šance. Sympatické bylo, že i Uničov chtěl hrát. Nezalezl, ale naopak byl aktivní. Pro diváky to bylo zajímavé utkání,“ myslí si kouč Fastavu.

Radost z postupu i konečného výsledku mu ale pokazil závěr.

„Mně se to líbilo do stavu 3:0. Pak jsme ztratili koncentraci. Najednou jsme začali dělat hloupé školácké chyby, které soupeř jednou potrestal,“ zlobil se Csaplár.

K přístupu některých hráčů měl i přes celkový slušný dojem výhrady.

„Nevím, jestli je to česká mentalita, ale je to neprofesionalita a šlendrián. Dělají to slabí. To je stejné když vám dělá lékař bypass, ale nechá ve vás nůžky. Prostě hanebnost,“ čílil se.

Ve hře mužstva viděl hodně špatných věcí i řadu pozitiv. To největší?

„Jelikož dlouhodobě máme ohromný problém s koncovkou, tak jsem rád, že jsme dali čtyři góly,“ potěšilo Csaplára. O vyřazení vůbec nepřemýšlel.

„Samozřejmě by to byl velký průšvih, kdybychom nepostoupili. Nakonec jsme to zkušeně zvládli. Je to pro nás vysvobození z porážky s Karvinou,“ řekl zlínský trenér, který dal poprvé v soutěžním zápase šanci brankáři Rakovanovi.

Slovenský dlouhán sice jednou inkasoval, ale jinak mužstvo několikrát podržel.

„Jsem konzervativní trenér, nejsem přítelem velkých změn. Dostál nás předtím několikrát podržel. Rozhodně nečekám na jeho chyby,“ líčí Csaplár.

Rakovana chválil. „Má super přístup. V Uničově chytil dvě šance, mně se líbil. Klobouk dolů před jeho výkonem,“ prohlásil. „Máme sice dva výborné gólmany, ale chytat oba nemohou,“ přidává.

Poklidný pohárový duel v Uničově v úvodu druhé půle poznamenal incident hrstky fanoušků, kteří naházeli do hostující sektoru světlice. Sudí utkání kvůli pyrotechnice na chvíli přerušil, utkání se pak v klidu dohrálo.

MOL Cup, 2. kolo -

SK Uničov – FC Fastav Zlín 1:4 (0:2)

Branky: 65. Patrik Strnad – 31. Lukáš Železník, 45. Patrik Slaměna, 49. Vachtang Čanturišvili, 80. Adnan Džafić

Rozhodčí: Vojkovský – Mojžíš, Bureš (Peřina)

Žlutá karta: Bala (Uničov)

Diváci: 632

Uničov: Kalina – Purzitidis, Bala, Můčka, Koutek – Ambrozek, Bača, Macháček (67. Svoboda) – Strnad, Krč (46. Vichta), Hapal (46. Komenda). Trenér: Dušan Žmolík.

Zlín: Rakovan – Hlinka, Buchta, Bartošák – Slaměna (69. Poznar), Jiráček, Hnaníček, Mašek, Podio (72. Džafić), Čanturišvili – Železník (75. Fantiš). Trenér: Josef Csaplár.