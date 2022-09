„Hlavně s druhým poločasem jsem nespokojený. Spoustu věcí jsem měl vyřešit lépe. Kdybych dal tři góly, tak je to adekvátní,“ míní sedmadvacetiletý forvard, který velkou měrou přispěl k postupu favorita, který zápas 2. kola MOL Cupu rozhodl hned v prvním poločase.

„Bylo to klasické pohárové utkání. Soupeř na rozdíl od nás neměl co ztratit. My jsme rádi, že jsme postoupili, ale náš výkon nebyl úplně ideální. Nevyřešili jsme spoustu přechodových situací a gólových příležitostí, takže nemůžeme být spokojení,“ říká Silný.

Ševci přitom žádné velké problémy neměli. Brzy šly gólem Janetzkého do vedení, do přestávky se trefili ještě dvakrát a navýšili vedení na 3:0.

„Rychlý gól je v takovémto zápase základ,“ upozorňuje. „I z nás v tu chvíli spadla nervozita. Dál jsme mohli hrát v klidu a nemuseli se tak honit,“ přidává.

Pohodový postup v poháru kazí fotbalistům Zlína jen vyloučení záložníka Hlinky

Zlíňané měli duel proti diviznímu soupeři po celou dobu pod kontrolou. Jen na malou chvíli je rozhodilo přísné vyloučení záložníka Hlinky v 54. minutě.

„Červená karta zápas ovlivnila, ale za mě to faul na červenou kartu nebyl. Za mě je to škoda. Sudí se ale asi nechal strhnout atmosférou. Bylo to poblázněné tím, že tady hraje ligový tým,“ míní Silný.

Předposlední tým FORTUNA:LIGY v deseti zápas víceméně kontroloval. Až v závěru pustil protivníka do několika šancí, dal mu čuchnout. „Druhý poločas nebyl z naší strany dobrý,“ uvědomuje si. „Bylo to ovlivněné nejen červenou kartou, ale i naším uspokojením, z čehož pramenily chyby,“ pokračuje.

Fotbalisté Zlína ale duel dohráli bez inkasované branky, do Baťova města si odvezli jasnou výhru 3:0 i postup. Silný ale po zápase zůstal v jihomoravské metropoli, kde bydlí.

„Zápasy v Brně, kam se vždy moc rád vracím, jsou pro mě pokaždé speciální. I v klubu START znám spoustu lidí včetně majitele,“ upozorňuje bývalý forvard Líšně, který ve Zlíně hostuje z Jablonce.