Promarnili ideální příležitost přeskočit České Budějovice, odrazit se ode dna. Fotbalisté Zlína nezvládli další domácí zápas, s Dynamem v 10. kole FORTUNA:LIGY jen remizovali 1:1 a po třetině základní části jsou s pouhými pěti body poslední.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v 10. kole FORTUNA:LIGY přivítali České Budějovice. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Hosty poslal do vedení těsně před přestávkou Samuel Šigut, jenž se v české nejvyšší soutěži trefil vůbec poprvé, za domácí srovnal v 85. minutě střídající Tom Slončík.

Trenér Vrba po poslední porážce v Ostravě provedl jedinou změnu. Místo Reitera nastoupil od první minuty Čelůstka. V základní sestavě Dynama scházel zlínský odchovanec Hellebrand, jenž zůstal jen mezi náhradníky.

Ševci zahrozili hned v úvodu. Po rohovém kopu Pidra hlavičkoval tísněný Janetzký, balon poslal ale mimo.

Ve 13. minutě po rychlé akci pálil z boku Fantiš, hostující gólman Janáček ale dobře zasáhl a míč vyrazil na roh.

Ševci byli dál nebezpečnější. Po dlouhém autu Koláře se k odraženému míči těsně za šestnáctkou dostal Cedidla, krajní obránce Zlína pálil tvrdě doprostřed brány, Janáček balon vyrazil bravurně nohou.

České Budějovice zahrozily až po půlhodině hry. Nebezpečně střílel Trummer, gólman Rakovan ale míč vyrazil, dorážející hráči Dynama však stáli v ofsajdu, takže vzrušení bylo zbytečné.

Jihočeši s přibývajícími minutami zvýšili aktivitu, začali hrozit. Ve 37. minutě po zemi pálil Černák, rána hostujícího středopolaře šla těsně vedle.

Pak se dostal k zakončení Alli, technický pokus Nigerijce zastavilo břevno.

Oba týmy dál hrozily hlavně střelami z dálky. Před přestávkou pálil Janetzký, jeho tečovaná střela skončilo mimo.

Pak se ve velké šanci ocitl hostující Alli. Po rychlém brejku a přihrávce Černáka se ocitl sám před Rakovanem, vyběhnutého zlínského gólmana ale neprostřelil

Do vedení šli hosté až v nastaveném čase první půle. Ránu Skaláka z hranice šestnáctky Rakovan vyrazil jenom přede sebe a pohotový Šigut zblízka uklidil balon do sítě. Pro dvacetiletého záložníka to byla vůbec první trefa v nejvyšší české soutěži.

Trenér Vrba na nic nečekal a o přestávce vyměnil hned dva hráče. Ševcům střídání pomohlo. Do druhé půle vlétli velmi aktivně. Pohybem hýřil hlavně Vukadinović, jenž poslal do šestnáctky soupeře několik zajímavých centrů, hosté se ale vždy ubránili.

Po hodině hry hlavičkoval kapitán Simerský těsně vedle.

Dynamo ve druhé půli rovněž hrozilo, bylo nebezpečné.

V 66. minutě byl blízko druhému gólu Šigut, Rakovan ale spoluhráče parádním zákrokem podržel. Následně zakončoval Alli.

Závěr byl napínavý, otevřený, s šancemi na obou stranách. Vyrovnat mohl Ndiaye, po centru Čelůstky ale nedokázal ve vyložené pozici zkrotit míč.

Ševci udeřili až v 85. minutě. Po centru Reitera z pravé strany hlavičkoval důrazný Fantiš, míč ze vzduchu ještě lehce líz střídající Slončík a srovnal na 1:1.

Dynamu mohl vrátit vedení Osmančík, zboku ovšem pálil vedle. Nerozhodný výsledek se v rozkouskovaném závěru nezměnil, z remízy neměl radost žádný ze soupeřů.

Fotbalisté Zlína další zápas sehrají příští sobotu v Ďolíčku, kde vyzvou Bohemians Praha 1905.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo -

FC ZLÍN – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:1 (0:1)

Branky: 85. Slončík - 45.+2. Šigut. Rozhodčí: Všetečka - Podaný, Leška (Krejsa) | VAR: Kocourek | AVAR: Mokrusch. Žluté karty: Vukadinović, Rakovan – Osmančík, Hellebrand. Diváci: 2260.

Zlín: Rakovan – Cedidla (46. Reiter), Didiba, Simerský, Čelůstka (87. Kovinić) – Fantiš, Kolář, Janetzký, Tkáč (67. Slončík), Pidro (46. Vukadinović) – Žák (67. Ndiaye). Trenér: Vrba.

České Budějovice: Janáček – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – J. Hora I, Šigut (89. V. Hora) – Skalák (62. Hellebrand), Čermák (89. Broukal), Alli (74. Osmančík) – Adediran (62. Ondrášek). Trenér: Nikl.