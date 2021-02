„Asi bod bereme, no,“ poznamenala nová akvizice Fastavu.

Ševci měli proti moravskému rivalovi namále. Hosty na Srbské zachránil až verdikt hlavního rozhodčího Hocka. Sudí nejprve gólovou dorážku Bariše uznal, po zhlédnutí videa ale branku odvolal. „Měli jsme z toho radost,“ přiznal Janošek.

Klíčovou situaci neviděl, krátce předtím totiž střídal. „Kluci mi to pak popisovali. Říkali, že tam byl závar, několik soubojů po sobě. Když se šel rozhodčí podívat na video, tak jsem věřil tomu, že to odvolá. Zaplať pánbůh se tak stalo,“ oddechla si nejen nová akvizice ve zlínské sestavě.

Ševci sice vyrukovali na Brno s oběma posilami, když kromě Janoška nastoupil v základní sestavě také Potočný, ale domácí Brňané byli nebezpečnější, vítězství byli daleko blíž než soupeř. „Je pravda, že tam Zbrojovka měla nějaké závary, šance, při kterých na naší straně stálo i štěstíčko. Na druhé straně my jsme taky měli nějaké situace, možnosti ke skórování,“ připomíná.

Zlíňané zahrozili hned v 11. minutě, Potočný ale mířil pouze do připraveného gólmana Flodera. „Ví, že si to mohl vzít na levačku. Snažil se ale co nejrychleji zakončit. Škoda, že jsme nešli do vedení,“ lituje Janošek.

Jinak toho Fastav směrem dopředu nic převratného nepředvedl. Spíše se bránil, odolával nájezdům odhodlaného protivníka. „Počítali jsme s tím, že na těžkém terénu to bude válka. Bylo to náročné, soustředil jsem se hlavně na zpracování míče. Ale taková je doba, s tím se musí počítat. Bylo to o jednom gólu. Naštěstí Zbrojovka žádnou šanci neproměnila, proto ta remíza,“ uvedl bývalý hráč Slovácka.

Na Letnou dorazil minulý víkend, s týmem se připravoval celý týden. Ševci byli po desetidenní karanténě, v nohách dlouhou pauzu cítili. „Bál jsem se toho, ale kondičně jsme byli dobře připravení. Odmakali jsme, co to šlo,“ říká Janošek.

Sám delší čas na sehrání s mužstvem nepotřeboval. „Měli jsme deset dní na to, abychom si na sebe zvykli, takže úplně v pohodě,“ mávl rukou.

Při své zlínské premiéře měl velkou motivaci, proti bývalému klubu chtěl uspět. „První zápas za nový mančaft, ještě proti Brnu. Ale bylo to odmakané, bod zasloužený,“ míní.

Bezbrankovou remízu si ale ševci dlouho rozebírat nebudou. V pondělí startuje příprava na Liberec, kam se vydají uprostřed týdne.

Páníkův tým má před sebou náročný program, do konce února odehraje ještě čtyři těžké duely. „My se na to jenom těšíme, že budeme hrát a nijak tvrdě trénovat,“ říká Janošek. „Samozřejmě to bude náročné, ale i loni to tak bylo. Nemám problém s tím, že se bude hrát středa – sobota. Musíme jenom dobře regenerovat a připravit se na to,“ dodává.