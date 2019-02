ROZHOVOR/ Dvaapadesáté narozeniny oslaví až sedmnáctého února, ale příjemný dárek dostal už v předstihu. Zkušený trenér Roman Pivarník se po pěti měsících znovu vrací na prvoligovou scénu.

Bývalý kouč Plzně, Bohemians 1905 nebo Zbrojovky Brno, kdy byl na konci loňského srpna odvolán, povede v jarní části FORTUNA:LIGY fotbalisty Zlína.

Na Letné střídá Michala Bílka, který kývl na nabídku reprezentace Kazachstánu. Pivarník převzal ševce na šestém místě tabulky. První trénink v novém klubu absolvoval ve čtvrtek odpoledne, předtím se pozdravil s hráči a podal jim ruku.

„Nabídka přišla velmi rychle. Nečekal jsem, že bych v lednu mohl naskočit do fotbalového kolotoče. Takový je ale náš život. Jsem rád, že mohu trénovat ve Zlíně. Pokusím se mužstvo posunout a společně s realizačním týme naplnit cíle, které máme,“ prohlásil před novináři na mimořádné tiskové konferenci nový kouč Fastavu.

Jak moc vám fotbal chyběl?

Ani bych neřekl, že se mi po něm stýskalo. (úsměv) Jak člověk fotbalem tráví každý den, život velmi rychle letí. Když jsem byl bez práce, začal jsem si vážit toho, že mohu zpomalit a mám čas se věnovat dětem a dalším věcem. Po mém konci v Brně jsem se na fotbal díval z určitého odstupu a jinak. Je fakt, že jsem si dobře odpočinul a nabral sílu do další práce.



Smlouvu jste podepsal na 2,5 roku. Jste spokojený s její délkou?

Délku smlouvy jsem neřešil. Prostě jsme se dohodli na toto období. Všichni víte, že to má dvě roviny. Když se bude dařit, tak ji dodržím, když se nám ale dařit nebude a budeme prohrávat, smlouva se po vzájemné dohodě ukončí. Za ty roky jsem si na to už zvykl. Délku smlouvy neřeším. Hlavní je, aby se dařilo týmu.



Berete angažmá ve Zlíně jako určitý balzám pro konci v Brně?

Do Brna jsem šel v hodně těžké situaci. V desátém kole měla Zbrojovka na kontě pouhé čtyři bod a byla hodně dole. I když se nám povedlo dotáhnout mančafty před námi, zvládnout záchranu nebylo jednoduché. Ve Zlíně je situace jiná. Mužstvo a vlastně i celý klub je stabilizovaný. Nyní se budeme snažit naplnit cíle vedení.



Ale načasování není ideální, že?

Úplně není, ale podle mě pořád mám dost času na práci i seznámení s týmem. Vždyť mužstvo je stabilizované a nedávno teprve začala hrubá příprava. Musíme se podívat, kolik toho hráči odtrénovali. Mám dostatek času na to, abych poznal mužstvo zevnitř.



Je pravda, že vás Zlín lanařil už v minulosti?

Několikrát jsme se o spolupráci bavili, ale pokaždé to bylo v obecné rovině. Nikdy nebyl správný čas na to, abychom to realizovali.



Co víte o Zlínu a jaké s ním máte plány?

Když jsem netrénoval, využil jsem volný čas k tomu, abych chodil na ligu a sledoval zápasy. Zlín jsem na podzim viděl hned několikrát. Spoustu hráčů poznám. Některé ze společného působení, protože některé kluky jsem trénoval. Ostatní znám taky, protože byli našimi soupeři. O současném zlínském mužstvu mám tedy z venku velký přehled.



Jak moc bude těžké navázat na práci trenéra Bílka?

Je to stejně jako po každém jiném úspěšném trenérovi. Nikdy to není jednoduché. Na druhé straně už jsem to zažil, když jsem odcházel z Bohemky do Plzně. Důležité budou hlavně výsledky a hra. Těmi si chceme diváky udržet a získat na svoji stranu.

Zachováte systém se třemi obránci?

Vím, že trenér Bílek po svém příchodu do Zlína změnil systém na 3-5-2, který byl na podzim úspěšný. Zlínu se v tomto rozestavení dařilo. Pokud ale pamatujete, já jsem v Plzni nebo i v Bohemce měl několik rozestavení. Třeba v Plzni, když jsme remizovali nebo prohrávali a chtěli výsledek zvrátit na svoji stranu, tak jsme několikrát přešli právě na rozestavení 3-5-2. Není to pro mě nic nového.

Ale nejste trenér, který se striktně drží jednoho rozestavení, že?

To ne. U mě to většinou souvisí s tím, jak je mužstvo poskládané a jak to hráčům vyhovuje. Bude to otázka nejbližších dní. Budeme v tom pokračovat, ale taky budeme pracovat na tom, abychom zvládli také jiné rozestavení. Podle mě je to lehčí cesta, protože rozestavení 3-5-2 se tolik nepoužívá.



Co říkáte na kvalitu zlínského kádru?

Zlín sleduji delší dobu. Vím, že vždycky má výkyvy. Podzim je pokaždé lepší než jaro. Nevím, čím to je, ale budeme to společně chtít změnit. Zlín díky tomu, že vyhrál český pohár a dostal se do základní skupiny Evropské ligy, zkvalitnil a rozšířil kádr. Mužstvo je stabilizované, a když někteří kluci odejdou, zase přijdou jiní. Je to klasický koloběh.



Které hráče Fastavu jste dříve trénoval?

V Bohemce jsem vedl Gajiće. Tenkrát jsme potřebovali stopera. Když jsem šel do Plzně, přicházel tam se mnou také Poznar. Tyto dva hráče jsem osobně trénoval.



Dříve bylo na soupisce Fastavu hodně zahraničních hráčů, trenér Bílek měl raději českou kabinu. Vy jste na tom jak?

Já rozhodně nemám problém se zahraničním hráči. V předcházejících klubech jsem s nimi bez problémů pracoval. Žijeme ale v Česku, takže základ by měl být postavený na českých fotbalistech. Samozřejmě budu jedině rád, když cizinci přinesou do naší hry kvalitu a nadstavbu v podobně rychlosti nebo lepšího držení míče.



O případných posilách jste se majitelem klubu Červenkou bavili?

Trošku jsme se o nich bavili, ale času bylo velmi málo. Myslím, že teď bude prostor se k tomuto tématu zase vrátit.



Zlín je po podzimu šestý. Zůstává cílem udržení této pozice?

Je pravda, že si mužstvo na podzim vybudovalo dobrou výchozí pozici pro odvety. Čeká nás ale ještě dlouhá cesta. Důležitý je vždycky závěr, aby se to dobře zvládlo. Vedení chce být v první šestce. Já proto udělám maximum.



Jarní část začínáte doma se Slováckem. Vnímáte, že je to největší zápas pro zlínské hráče i fanoušky?

V lize si moc soupeře vybírat nemůžete, protože žádný není lehký. Na druhé straně tady taky není žádný, který by se nedal porazit. Vnímám ale, že derby se Slováckem je pro celý region nejdůležitější ze všech utkání. Doufám, že pro nás bude zápas i start do jarní části sezony úspěšný.

Kdo je Roman Pivarník?

Jednapadesátiletý rodák Piešťan si po rozdělení Československa vybral české občanství. Je synovcem fotbalisty Jána Pivarníka. Jako hráč prošel Bánskou Bystricí, Duklou Praha, Sigmou Olomouc nebo Rapidem Vídeň. V Rakousku získal ligový titul a slavil i triumf v poháru. Po skončení aktivní kariéry se stal trenérem. Začínal jako kouč HFK Olomouc. Poté působil v Jihlavě, v Saúdské Arábii, v Kroměříži. Jako asistent trenéra se vrátil do Rapidu Vídeň, odkud zamířil na východ Slovenska do Prešova. V roce 2012 dovedl Jihlavu do první ligy, ale poté odešel do Olomouce. Na Hané ale vydržel jen do května 2013, čtyři kola před koncem sezony byl odvolán. V létě 2014 pak nastoupil do Bohemians. Poté si vyzkoušel angažmá v mistrovské Plzni. V dubnu 2017 byl ovšem z prvního místa nečekaně odvolán, ale už v říjnu téhož roku ho angažovalo Brno, které bylo v tabulce poslední. Sestup neodvrátil a po bídném startu do druhé ligy byl v srpnu 2018 odvolán.

Ve čtvrtek se oficiálně stal hlavním trenérem Fastavu Zlín. Na Letné nahradil Michala Bílka.