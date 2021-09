Derby Slovácka se Zlínem zase táhne, bude mít grády. Favorit je jasný, Svědíkův tým znovu jede. Doma je stoprocentní, i přes poslední prohru na Slavii se drží v elitní pětce. Ševci zase bodují venku, zaskočili Karvinou i Liberec, teď si věří i na úhlavního nepřítele.

Zatímco v posledním kole minulé sezony to byla oslava Slovácka, velkolepé zakončení mimořádného ročníku a historického postupu do Evropské konferenční ligy, tentokrát borci z Baťova města být v roli komparzistů rozhodně nechtějí. Tahle bitva bude mít říz, správné grády. Vyhraje ten odolnější, odhodlanější, prostě lepší!

„Snad to budeme my,“ doufá trenér Zlína Jan Jelínek.

Derby z pozice hlavního kouče poprvé ochutnal na jaře, když zaskakoval za odvolaného Bohumila Páníka, nyní se postaví Slovácku podruhé.

„Určitě se těším. Bude to speciální. Škoda, že nehrajeme doma, protože v roli hlavního trenéra jsem to ještě nezažil,“ připomíná. „Doufám, že teď to bude jiný zápas. Minimálně ve výsledku,“ přeje si devětatřicetiletý kouč.

Pro Zlínské budou motivací i poslední dva vzájemné duely, ve kterých vždy vyhrál krajský rival. „Slovácko má ale konstantní formu. Je to nesnadný soupeř. My se potřebujeme chytit hned na začátku. Doufám, že kluci budou uvolněnější a půjdou do toho živelně a naplno,“ věří Jelínek.

Záložníkovi Slovácka Vlastimilu Daníčkovi by i tentokrát stačila hubená výhra 1:0. „Uspět doma je vždycky super. Pokaždé je příjemné vidět, jak jsou všichni spokojení a šťastní,“ usmívá se.

Natěšení diváci by rádi viděli spoustu gólů, přestřelka se ale očekávat nedá. „Budeme vycházet z pevné defenzívy a od toho se odrazíme do útočné fáze. Nedostat branku by bylo to nejlepší a věřím, že směrem nahoru něco vymyslíme a i proměníme,“ uvedl Daníček.

Celek z Uherského Hradiště před vlastním publikem letos neklopýtl. „Chceme využít domácího prostředí. Jestli má soupeř nějaké výsledkové výkyvy nás nemusí zase až tak zajímat. My se každopádně chceme soustředit hlavně na sebe, hrát svou hru a potvrdit výsledky z domácích zápasů,“ říká Daníček.

Fastav je paradoxně na soupeřových stadionech úspěšnější než doma, na Letné nechal body už třem soupeřům. „Doufejme, že se nám podaří navázat na venkovní zápasy, kdy se nám dvakrát za sebou podařilo naplno bodovat. Nebylo by špatné, aby to vyšlo i do třetice. (úsměv) Za mě to může být hezký zápas včetně atmosféry, všeho,“ prohlásil zlínský kapitán Tomáš Poznar.

Ševci sráží triviální chyby v defenzivě. V sedmi duelech inkasovali už patnáct branek, hůř jsou na tom jenom předposlední Teplice.

Moravany rovněž sužuje marodka. Před týdnem Fastavu scházelo šest borců. Kromě gólmana Dostála nebyli fit ani Kolář, Matejov, Fantiš, Reiter či Jawo. Alespoň Vraštil už se uzdravil.

Nastoupit chce ale každý. Třaskavý duel totiž slibuje báječnou atmosféru. I když v ochozech přibývá nadávek a vulgarit, většina fanoušků umí vytvořit parádní kulisu, kterou ozdobí i choreo v obou sektorech.

„Rád vzpomínám na to, když zlínští fanoušci vytáhli velkou plachtu s pokerovou tématikou a naši příznivci na to zareagovali postupkou a nápisem vidíme vám do karet,“ říká Daníček.

„Tehdy jsem to z reakcí lidí zaznamenal již při zápase. Pak jsme to řešili i v kabině, jak zjistili, co budou mít a brali jsme to v tomto směru i jako velké vítězství našich fanouškům. Věřím, že v sobotu bude dobrá atmosféra a po zápase si společně užijeme vítěznou děkovačku,“ přeje si Daníček.

Podle zlínského trenéra by ale měli fanoušci hlavně fandit a pomáhat týmu. „My si je tím výkonem na hřišti musíme dostat na svoji stranu, aby byli dvanáctým hráčem. Pokud budeme běhat a poctivě pracovat, lidé to ocení a stanou se naší součástí,“ je přesvědčený Jelínek.

„Stejně tak nás ale mohou dostat do útlumu,“ dodává závěrem.

FORTUNA:LIGA, 8. kolo -

1. FC Slovácko (5) - FC Fastav Zlín (9.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Poživil (Dubravský)

Ligová bilance: 8-5-9, 24:29

Poslední zápas: 2:0 (9. Sadílek, 90. Jurečka, 29. května 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Daníček, Kadlec - Petržela, Mareček, Havlík, Sadílek, Navrátil – Jurečka. Trenér: Svědík.

Zlín: Rakovan - Fillo, Procházka, Simerský, Vraštil - Dramé, Hlinka, Hrubý, Conde, Čanturišvili - Poznar. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 2:1