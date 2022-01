„Počítám s tím, že to bude náročné. Raky v posledních zápasech předváděl výborné výkony, ale u mě je hlavní, abych byl stoprocentně zdravý a připravený pomoct,“ prohlásil třicetiletý gólman, jenž v letošní sezoně stihl jen čtyři duely. Další by rád přidal na jaře.

O Vánocích jste absolvoval exhibici v Otrokovicích. Znamená to, že jste stoprocentně zdravý?

Nemám žádné omezení. Dokonce jsem absolvoval na betonu i všechny běhy, které jsme měli po svátcích naordinované. Žádnou bolest jsem necítil, všechno bylo v pořádku.

Co se stalo, že jste nemusel na další zákrok?

Už jsem to jednou říkal v rozhovoru pro Deník, že to byl takový malý zázrak. Operace byla takřka nevyhnutelná, visela na vlásku. Tehdy jsem měl pozitivní test na covid, takže jsem musel být dva týdny doma. Ještě předtím jsem dostal do kolena plazmu a různé injekce. Podle doktora si to všechno sedlo.

Jak jste prožíval dlouhý výpadek?

Byla to má nejdelší pauza. Už jsem se strašně moc chtěl vrátit na hřiště, do tréninku. Fakt jsem se hodně těšil. Na druhé straně vím, že všechno má svůj čas. Doufám, že už je to za mnou. Teď budu dělat všechno proto, abych zůstal zdraví a mohl mužstvu pomoct.

Trpěl jste na tribuně či u televize při sledování zápasů?

Pro mě to bylo hodně nezvyklé. U některých zápasů jsem se radoval, jinde jsem zase trnul, ale viděl jsem všechna utkání, které jsem hodnotil s kluky i trenéry. Nebylo to ale nic příjemného. Radši bych byl na hřišti.

Využil jste dlouhého marodění k vaší oblíbené činnosti, kterou je pálení slivovice?

Samozřejmě letos jsem na to měl trošku víc času. Stejně jako v minulých letech jsme udělali nějaké zásoby. (úsměv) Sklidili jsme úrodu, postarali se o zahrady, o všechno.

Vraťme se k fotbalu. Co čekáte od jarní části?

Je horší, že nás čeká jenom jedenáct zápasů, které půjdou strašně rychle po sobě. Každá výhra bude strašně důležitá. I když bodů nemáme dost, pořád to máme ve svých rukách. Musíme se soustředit na sebe a neřešit soupeře a ohlížet se na ně. Chceme to zvládnout.

Velkou motivací je postup do prostřední skupiny, že?

Právě. Tabulka je vyrovnaný, týmy jsou na sobě namačkané. Dvě, tři výhry a můžeme tam být. Není to nemožné. Na tento cíl bychom se měli zaměřit.

Vyhovuje vám, že zimní pauze není tak dlouhá?

Hlavně doufám, že vydrží počasí. Teď na začátku roku je to v pohodě. Mně osobně vyhovuje, když se hraje, než aby se dlouho trénovalo. Podle mě je to nyní lepší. Akorát v létě by se mohlo hrát víc než v zimě.

Jako jedni z mála prvoligových týmů zůstáváte v lednu v Česku. Vadí vám, že se budete chystat jenom na umělé trávě?

Pokud bude dobré počasí, můžeme být i na přírodní trávě. Já si myslím, že se proto udělá maximum. Jinak pobyt v zahraničí má své pro a proti. Pokud někam letíte, ztratíte čas, pak musíte mít volno … Někomu to vyhovuje, jinému ne. Mě to trošku mrzí, protože hotel, co jsme měli v Turecku, byl na výborné úrovni. Bereme to ale tak, jak to je. Určitě si s tím poradíme.