Hlavně proto se opora Fastavu na pondělní šichtu s úřadujícím šampionem tak těší.

I když letní příprava byla letos o něco kratší, zkušený třiatřicetiletý středopolař by radši hrál dva duely týdně, než každý den pouze trénoval.

Čtvrteční volno ale od nového trenéra Csaplára stejně jako zbytek týmu přivítal.

„Týden byl sice takový rozbitý, ale od pátku jsme se začali svědomitě připravovat na Slavii a v pondělí to vypukne. Doufám, že se šťastným koncem pro nás,“ věří bývalý hráč Jablonce, Sparty či Plzně.

Už cítíte příjemné chvění před startem další sezony FORTUNA:LIGY?

Stoprocentně jo. Příprava sice trvala jenom měsíc, ale dovedu si ji představit i kratší. Na první zápas se samozřejmě všichni těšíme. Přijede Slavia, což je velký soupeř, obhájce trofeje. Snad bude vyprodáno.

Sledujete dění ve Slavii?

Nějaké informace mám hlavně díky novinám, jinak se po tom moc nepídím. K nějaké velké obměně ve Slavii nedošlo, odešlo sice pár hráčů, ale zase přišli další, podobně kvalitní, takže to nebude mít na jejich sehranost žádný velký vliv. Víme, že nás čeká nepříjemný, těžký soupeř. Slavia je favoritem. My budeme muset všichni podat stoprocentní výkon, aby to stačilo.

V posledním vzájemném zápase se Slavií, který se na Letné odehrál v rámci oslav výročí sta let od založení fotbalu v Baťově městě, to vyšlo, takže recept znáte. Co pondělní bitvu rozsekne?

Naposledy to byl trošku jiný zápas. Slavilo se výročí, nám všechno sedlo tak, jak mělo. Navíc se Džafa trefil fantasticky. Samozřejmě bychom se nezlobili, kdyby si to zopakoval i tentokrát. Všichni jsme si ale vědomi toho, že to bude hlavně ze strany Slavie jiné utkání. Soupeř k tomuto zápasu přistoupí určitě odlišně než v minulé sezoně a na to si musíme dát pozor.

Fanoušky Fastavu hlavně zajímá, zda budou ševci po letní obměně kádru silnější. Jak to vidíte vy?

Těžko říct. Podle mě všechno ukáže až čas, kterého v přípravě až tolik nebylo, aby si to všechno sedlo a vyladilo. Vždycky to chce trochu víc… V tomto složení jsme odehráli jenom pár přípravných zápasů, ve kterých skoro o nic nešlo. Až samotná liga napoví, jak na tom doopravdy jsme.

Jaká byla letní příprava? I majitel klubu Červenka říkal, že jste trénovali tvrdě a jinak než v minulosti. Souhlasíte?

Neřekl bych, že byla nějak zvlášť náročnější než ostatní přípravy, které jsme tady ve Zlíně zažili. Ale je pravda, že tato byla trošku jiná. Byla mnohem víc fotbalová, hodně věcí se dělalo s míčem. Jinak to bylo podobná.

Bude hrát Zlín letos jinak?

Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby to byly jiné zápasy než na konci minulé sezony, ale liga je jiná. Je v ní větší tlak, rychlejší tempo. Přáli bychom si to, uděláme pro to maximum, ale až samotné zápasy ukážou, zda na to doopravdy máme.

Vy máte pod trenérem Csaplárem jiné úkoly?

Jiné úkoly určitě nemám. Pořád hraji klasického záložníka. Mám sice trochu větší volnost než jsem tady míval, což mám raději, ale defenzivní úkoly si samozřejmě musím plnit tak jak všichni ostatní.

Je kouč Csaplár opravdu takový detailista, jak se o něm povídá?

Detailista a perfekcionista je opravdu maximální. (úsměv) To si myslím, že je jenom dobře. Právě ty maličkosti a detaily nás posouvají trošičku dál.