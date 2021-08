Dobře ví, že ševci U Nisy herně nezářili, trápícího se soka dorazili až v 82. minutě po pohledné akci a hlavičce střídajícího Tkáče, jinak si moc velkých příležitostí na hřišti posledního týmu tabulky nevypracovali.

„Druhý poločas byl o jednom gólu a my byli šťastnější,“ uznal kouč Fastavu.

Pohled na tabulku je ale příjemný, ne?

Po šesti kolech máme devět bodů, což je super, ale spoustu věcí musíme zlepšit. Nejsem spokojený s hrou ani tím, kolik branek dostáváme. Chceme bodovat i v domácích zápasech, před našimi diváky. Pořád máme na čem pracovat.

Co vám ukázal zápas v Liberci?

Ona týmy chtěly hrát ze zabezpečené obrany a pak podniknout nějaký protiútok. V prvním poločase moc příležitostí ke skórování nebylo, vzadu jsme to drželi. Uhlídali jsme standardní situace soupeře. My jsme měli jednu příležitost na konci prvního poločasu. Jinak to bylo takové nervózní. Bylo vidět, že Liberec má za sebou nešťastnou sérii, my jsme zase naposledy doma neuspěli s Olomoucí.

S čím jste do Liberce dorazili? Splnili jste plán?

Vezeme domů tři body, takže plán se nám povedl naplnit. (úsměv) Po domácím zápase s Olomoucí, kdy jsme obdrželi čtyři branky, jsme se více soustředili na organizaci hry a defenzivu. Využili jsme jednu šanci, máme nulu vzadu, což je super.

Překvapila vás červená karta pro domácího Koscelníka?Abych řekl pravdu, pořádně jsem to neviděl. Vakho bojoval o balon, ve skrumáži se nohy šermovali. Na lavičce máme tablet, kde bylo vidět, že domácí hráč na něho došlápl, ale nějak jsem to neřešil. Čekal jsem, jak to rozhodčí vyhodnotí.

Ani proti deseti jste to ale neměli jednoduché, že?

Čekali jsme těžké utkání. Liberec moc času na změny neměl. Doma hrál o dost. Neměl ale žádný velký tlak. My jsme věděli, že čím déle vydržíme, tím budeme mít větší sílu to přehoupnout na naši stranu, což se i stalo.

Jak moc chyběli marodi Kolář, Vraštil a Fantiš?

Zranění se staly v poledních dvou dnech. Někdy je ale lepší, že to přijde takto těsně před zápasem a člověk o tom nemůže tolik přemýšlet. Kluci, kteří šli místo nich do hry, to zvládli velice dobře. Ukázali, že jsme jeden tým. Není nás jedenáct, ale dvacet. Sestava se neustále mění, každý z kádru už hrál. Kluci z lavičky ukázali správný přístup. Čekali na příležitost, byli zdravě naštvaní a chtěli na hřišti ukázat, že tam patří. Simerský ani Cedidla nevypustili jedinou věc. Vakha taky čekal na příležitost, dneska tam lítal nahoru a dolů. Takhle musí pracovat.